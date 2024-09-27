TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı.

Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.