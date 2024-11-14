Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu il 24 bin 812 ile İstanbul olurken 76 ile Hakkari ülke genelinde Ekim ayında en az konut satışının yapıldığı il olarak kayıtlara geçti.

Konut satışları Ocak – Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında artarak 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Ekim ayında Van’da toplam bin 182 konut satışı gerçekleşti.

Bir önceki yıl Ekim ayında 638 konut satışı gerçekleşen Van’da bu oran Ekim 2024'te yüzde 46 artış göstererek bin 182’ye yükseldi.

VAN, BÖLGEDE EN ÇOK KONUT SATILAN 3. İL OLDU

Ekim 2024’te Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla konut satışı yapılan üçüncü kent Van oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ekim ayında en fazla konut satışının yapıldığı il bin 645 ile Elazığ olurken, bin 437 ile Erzurum ikinci sırada yer aldı. 2024 Ekim ayında bin 182 konut satışı ile Van bölgede üçüncü sırada yer aldı.

Hem bölge genelinde hem de ülkemiz genelinde en az konut satışının yapıldığı il 76 ile Hakkari olurken, 112 konut satışı ile Ardahan ikinci, 169 konut satışı ile Tunceli üçüncü sırada yer aldı.