Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bu uygulama sayesinde, artık sürücü belgesi bilgileri T.C. kimlik kartlarına entegre ediliyor ve trafikte yanımızda sürücü belgesi taşıma derdi sona eriyor.

Son verilere göre, bu pratik ve yenilikçi hizmetten faydalananların sayısı 6 milyon 275 bini geçmiş durumda.



Kimlik kartlarına eklenen bu özellik, hem kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor hem de cebimizdeki yükü azaltıyor.

Sürücü belgeleri cebe sığdı!

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasıyla artık sürücü belgesi bilgilerinizi kimlik kartınıza entegre edebilirsiniz.

Eğer yeni tip bir sürücü belgesine sahipseniz, bu hizmetten yararlanmak için en yakın nüfus müdürlüğüne başvurmanız yeterli.

Kimlik kartınıza sürücü belgesi bilgilerinizi ekletebilir, böylece trafikte daha pratik bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Yeni nesil elektronik kimlik kartına sahip olanlar da bu fırsattan faydalanabilir. Yeni tip sürücü belgesi başvurusu sırasında, kimlik kartınızı sürücü belgesiyle güncelleyebilirsiniz.

Üstelik tüm bu işlemler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.