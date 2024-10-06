Haftalık Denetimlerde Rekor Sayıya Ulaşıldı

Bakan Yerlikaya, özellikle okul ve yaya geçitleri ile kavşaklarda sürücülerin dikkatli olmalarının önemine dikkat çekerek, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 823 bin 859 aracı denetlediğini belirtti; ayrıca, denetimlerde hız ihlali ve diğer kural ihlalleri nedeniyle yapılan işlemlerin detaylarını paylaştı trafikteki güvenlik önlemlerinin ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi.