Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,1 artarak 276 bin 615'e yükseldi.

Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 17,3 artışla 2 bin 997'ye çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, temmuzda 273 bin 618 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı. Söz konusu dönemde minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 artış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların temmuzda yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüs yüzde 123,7, otobüs yüzde 47, özel amaçlı taşıt yüzde 41,4, motosiklet yüzde 27,9, kamyon yüzde 23,3, otomobil yüzde 13,5, kamyonet yüzde 8,3 artarken, traktörde yüzde 8,7 azalış kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 30,3 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 27 milyon 754 bin 948'den 30 milyon 261 bin 176'ya yükseldi.

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,3'ünü otomobil, yüzde 19'unu motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan 957 bin 920 taşıtın yüzde 64,9'u otomobil, yüzde 14,7'si kamyonet, yüzde 13,5'i motosiklet, yüzde 2,7'si traktör, yüzde 1,8'i kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında 108 bin 907 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,4'ü Renault, yüzde 9,3'ü Fiat, yüzde 8,1'i Volkswagen, yüzde 7,2'si Chery, yüzde 6,1'i Citroen, yüzde 6'sı Peugeot, yüzde 5'i Hyundai, yüzde 4,8'i Opel, yüzde 4,7'si Toyota, yüzde 4,5'i MG, yüzde 4,1'i Skoda, yüzde 3,6'sı Dacia, yüzde 3,2'si Honda, yüzde 3'ü Ford, yüzde 2,4'ü Nissan, yüzde 2,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 1,9'u Seat, yüzde 1,6'sı BMW, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,4'ü Kia ve yüzde 8,8'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-temmuz dönemi

Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,2 artarak 1 milyon 537 bin 616 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 4,6 azalarak 16 bin 506'ya geriledi. Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 521 bin 110 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 otomobilin yüzde 65,2'sinin benzin, yüzde 13,1'inin hibrit, yüzde 12,4'ünün dizel, yüzde 8,3'ünün elektrikli ve yüzde 1'inin LPG yakıtlı olduğu kaydedildi.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 otomobilin ise yüzde 34,7'sinin dizel, yüzde 32,4'ünün LPG, yüzde 29,8'inin benzin, yüzde 1,9'unun hibrit ve yüzde 0,8'inin elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 22,1'inin 1401-1500, yüzde 17,5'inin 1301-1400, yüzde 13,3'ünün 1501-1600, yüzde 5,8'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 0,9'u turuncu, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renklerden oluştu.