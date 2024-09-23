Trafiğe ağustosta 211 bin 389 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 118 aracın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 azalarak 211 bin 389'a geriledi.

Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 14,5 artışla 3 bin 118'e çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, ağustosta 208 bin 271 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 20 artarken, otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste ve motosiklette yüzde 10,9'ar azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların ağustosta yıllık değişimlerine bakıldığında, özel amaçlı taşıtta yüzde 55,6, otobüste yüzde 32,4, minibüste yüzde 28,7 ve motosiklette yüzde 5,7 artış, otomobilde ve kamyonette yüzde 26,2'şer, traktörde yüzde 13,1 ve kamyonda yüzde 3,5 azalış görüldü.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30,5 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,87 artarak 27 milyon 987 bin 472'den 30 milyon 469 bin 319'a yükseldi.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,2'sini otomobil, yüzde 19,3'ünü motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan 935 bin 945 taşıtın yüzde 65,6'sı otomobil, yüzde 14,6'sı kamyonet, yüzde 12,7'si motosiklet, yüzde 2,7'si traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Ağustosta 66 bin 210 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,7'si Renault, yüzde 9,9'u Fiat, yüzde 8,8'i Volkswagen, yüzde 6,4'ü Hyundai, yüzde 5,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,6'sı Citroen, yüzde 4,6'sı Toyota, yüzde 4,5'i Opel, yüzde 4'ü Dacia, yüzde 4'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Nissan, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,7'si Ford, yüzde 2,5'i Honda, yüzde 2,5'i BMW, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 1,2'si Cupra ve yüzde 8,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-ağustos dönemi

Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2 azalarak 19 bin 624 oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 729 bin 381 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 otomobilin yüzde 64,1'inin benzin, yüzde 13,9'unun hibrit, yüzde 12,6'sının dizel, yüzde 8,3'ünün elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 otomobilin ise yüzde 34,7'sinin dizel, yüzde 32,4'ünün LPG, yüzde 29,9'unun benzin, yüzde 2'sinin hibrit ve yüzde 0,9'unun elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sının 1300 ve altı, yüzde 22,2'sinin 1401-1500, yüzde 17,1'inin 1301-1400, yüzde 13'ünün 1501-1600, yüzde 6,1'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,8'i beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 6,1'i kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 0,9'u turuncu, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renklerden oluştu.