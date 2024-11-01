Tost Peyniri İfadesi Marketlerden Kaldırılıyor!

Özellikle 'kaşar peyniri' izlenimi yaratan ürünlerin yanlış beyanlarıyla ilgili olarak alınmış durumda. Hükümet, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla, peynir etiketlerindeki ifadeleri daha net ve doğru hale getirmek için harekete geçti.Bakanlık, üretici firmalara yeni kurallar bildirdi ve 'eritme peynir' olarak adlandırılan ürünlerde 'tost peyniri' ifadesinin kullanılmasını yasakladı. Market raflarında hala yer alacak olan bu ürünler, artık tüketiciyi yanıltmamak adına ambalajlarında içeriği doğru bir şekilde belirtmek zorunda. Değişikliklere uymayan ürünler ise marketlerde satılamayacak, bu da firmaların sıkı denetim altında olacağı anlamına geliyor.

Süt Karışımına Sınırlama Getirildi

Tek bir hayvan türüne ait süt kullanılmayan ve farklı türde sütlerin karıştırıldığı ürünlerde ise hayvan görsellerinin kullanılması yasaklandı. Bu değişiklikler, tüketicilerin güvenliğini artırmayı ve sağlıklı ürünlerin pazarını korumayı amaçlıyor. Tüm bu adımlar, peynirciliğin kalitesini artırmak için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.