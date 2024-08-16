TOKİ, Van dahil 32 ilde toplamda 174 arsayı satışa sundu. Bu arsalardan biri de Van’ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde bulunuyor. İşte size, bu büyük fırsatın detayları!

Ne Oluyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van dahil olmak üzere 32 ildeki 174 arsayı satışa sundu. Bu arsalar arasında konut, ticaret, sanayi, sosyal kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonları gibi çeşitli kategorilerde seçenekler mevcut.

Kimler Satışa Çıkarıyor?

TOKİ, Türkiye genelindeki arsa satışını organize ediyor. Bu kapsamda, Van’daki arsalarda dahil olmak üzere birçok ildeki arsalar açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

Ne Zaman ve Nerede Başlıyor?

Satışlar, 48 ay vade ve yüzde 25 peşinatla yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, internet üzerinden de teklifler alınabilecek.

Neden Bu Kadar Önemli?

Van’daki arsa satışları, yerel yatırımcılar ve girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle konut ve ticaret alanlarına yatırım yapma şansı, bölgedeki gayrimenkul piyasasında önemli değişiklikler yaratabilir.

Arsa Yerleri ve Fiyatları Neler?

Van Edremit: Eskicami Mahallesi'nde 3 arsa

Van Tuşba: Kalecik Mahallesi'nde 1 arsa

Arsa fiyatları ve detaylı bilgiler için buraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ne Gibi Fırsatlar Sunuluyor?

Arsalara sahip olmak isteyenler, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânıyla bu yatırımı gerçekleştirebilecek.

TOKİ'nin bu büyük satış hareketi, yatırımcılar ve arsa almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Van'daki arsalarla ilgili daha fazla bilgi almak ve açık artırmaya katılmak için acele edin!