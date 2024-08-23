TOKİ Van’ın da dahil olduğu 32 ilde 175 muhtelif arsayı açık artırmayla satacak. Van’ın Edremit ilçesinde 3, Tuşba ilçesinde 1 olmak üzere toplam 4 adet arsa da satışa çıkarıldı.

İHALE 29 AĞUSTOS’TA

Söz konusu arsaların satışı açık artırma ile yapılacak. Açık artırma ihalesi Ankara, İstanbul ve internet üzerinden gerçekleştirilecek. Müzayedeye internet üzerinden katılmak isteyenler, katılım başvurularını 1 iş günü öncesine kadar yapmak durumunda olacak.

48 AY VADE İMKANI

Çeşitli nitelikteki arsalar için yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı da sunuluyor.

VAN’DA 4 ARSA SATILACAK

TOKİ; Van Edremit ilçesi Eski Camii’de 5.563,21 M² akaryakıt istasyon alanı ve parkı 55.632.100,00 TL, Edremit Eski Camii’de 2.906,91 M² konut alanını 16.569.387,00 TL, Edremit Eski Camii’de 7.899,38 M² turizm tesis alanını 55.295.660,00 TL ve Tuşba Kalecik’te ise 4.429,54 M² ticaret alanını 13.288.620,00 TL muhammen bedellerle satışa sunacak.