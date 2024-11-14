TOKİ, aralarında Van’ın da olduğu 44 ilde arsa satışı için müzakere yapacak.

Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla illerindeki arsalar için açık artırma 27 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 10.30’da, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da satışa çıkarılan arsalar için de 28 Kasım 2024 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak.

Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van’da satışa sunulan arsalar için ise açık artırma 29 Kasım 2024 Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Müzakereler Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek ve “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

VAN’DA 4 ARSA SATIŞA SUNULACAK

TOKİ, Van’ın Edremit ilçesinde 3, Tuşba ilçesinde ise 1 olmak üzere 4 arsayı satışa sunacak.

Katılımcılar, yüzde 25 peşin ve 48 ay vade veya yüzde 40 peşin ve 36 ay vade imkanı ile arsa sahibi olabilecek.

MUHAMMEN BEDELLERİ

Van’da satışa sunulacak arsalar için belirlenen muhammen bedelleri ise şu şekilde;

• Van Edremit Eskicami'de 5.563,21 M² Akaryakıt Tesis Alanı+Park Alanı: Muhammen bedel: 25.034.445,00 TL

• Van Edremit Eskicami'de 7.899,38 M² Turizm Tesis Alanı+Yol: Muhammen bedel: 33.967.334,00 TL

• Van Edremit Eskicami'de 2.819,49 M² Ticaret Alanı: Muhammen Bedel: 14.661.348,00 TL

• Van Tuşba Kalecik'te 4.429,54 M² Ticaret Alanı: Muhammen bedel: 14.617.482,00 TL