Kurumun yazılı açıklamasına göre, Türkiye'nin en kapsamlı ve en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve TKİ koordinasyonunda yapılan yerli linyit kömür sevkiyatında, bu yıl içerisinde yaklaşık 1,6 milyon ailenin kömür dağıtımlarından faydalanması hedefleniyor.

Yıl boyunca dağıtılacak toplam kömür miktarı ise 1,4 milyon ton olacak. 22 yıldır devam eden proje, milli enerji kaynağı kömürlerin üretilerek ekonomiye kazandırılması ve yerli kömür üreticilerinin desteklenmesi yönüyle de dikkati çekiyor.

TKİ, kömürlerin zamanında ve hızlı bir şekilde teslim edilmesi için sevkiyatlara temmuzda başladı. Vatandaşların soğuk kış günlerini rahat geçirmelerini sağlamak için sevkiyatların kasım sonunda tamamlanması bekleniyor.

İlk kez 2003'te "İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar", Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kanun kapsamında yapılan kömür dağıtımında bugüne kadar 81 il ve 980 ilçeye toplam 36 milyon ton ısınma amaçlı torbalı kömür dağıtıldı. Yapılan dağıtımlardan her yıl yaklaşık 2 milyon aile faydalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımları devam ediyor. TKİ tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edilen kömürler, ailelere ulaştırılıyor.