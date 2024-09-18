Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında Türkiye'nin İsrail ile ticaretine ilişkin gerçekleri çarpıtan, mesnetsiz, manipülatif haberler yapıldığı belirtilerek, "Esasen ülkemiz, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in insanlık dışı saldırılarının durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması için en üst düzeyde girişimlerde bulunmuş, diplomasinin tüm araçlarını en yoğun çaba ile kullanmış ve Filistin'e en çok insani desteği sağlayan ülke olmayı sürdürmüştür. Bununla birlikte hükümetimiz, İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik politikalarının bir devamı olarak da İsrail ile ticareti 7 Ekim tarihinden sonra, aylık ticaret rakamlarından görülebileceği gibi önce yavaşlatmıştı, akabinde 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren 54 grupta 1019 farklı ürünlerde Türkiye'den İsrail'e ihracatı durdurmuştuk. Hükümetimiz, 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tamamen durdurmuştur" denildi.

'FİLİSTİN VARIŞLI OLDUĞU TEYİT EDİLİYOR'

Alınan bu kararın, Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilene, Gazze'deki halkın ihtiyaçları için yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye ve Gazze'de yeniden imar faaliyetlerinin başlamasına müsaade edilinceye kadar kararlı bir şekilde uygulanacağı vurgulanarak, "2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır. İhracat ve ithalat rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayınlanmaktadır. Diğer taraftan, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır. Söz konusu malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu, ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Ülkemizin Filistin'e yönelik desteği, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve halkımızın cansiperane çabaları için son olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 16 Ağustos 2024 tarihinde TBMM'de özel oturumdaki konuşmasında defalarca ülkemize teşekkür etmiştir. Sayın Abbas konuşmasında, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na dahil olma kararını ve İsrail ile 10 milyar dolarlık ticareti, Filistin halkına destek için durdurduğunu şükranla ifade etmiştir. Hal ve gerçek böyle iken, aksi yöndeki haberlerin, açıklamaların, bilgilerin tamamı, Filistin davasıyla ya da temel insani değerlerle alakalı olmayan ve itibar edilmemesi gereken yalanlardan ibarettir. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı zaman zaman ortaya atılan bu yalanların asıl amacının Türkiye'nin genel dış ticaretine ve ekonomik gelişmesine sekte vurmaya çalışmak olduğunun farkındayız. İsrail hükümeti derhal ve kalıcı ateşkes ilan edene, Gazze'ye yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye ve Gazze'de yeniden imar faaliyetleri başlayıncaya kadar, Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır."