Nesine 2. Lig 8. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 8. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 20 Ekim Pazar günü oynanacak olan Çimentaş Elazığspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

2. Lig ve 3. Lig’de mücadele eden takımlar arasında, TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:

19 EKİM 2024 CUMARTESİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Afyonspor Kulübü

20 EKİM 2024 PAZAR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

19.00 Çimentaş Elazığspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

26 EKİM 2024 CUMARTESİ

Nesine 3. Lig 1. Grup

15.00 Kemerkent Bulvarspor - HG Hospital Kahramanmaraş Spor

Nesine 3. Lig 2. Grup

15.30 Muğlaspor Kulübü - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

Nesine 3. Lig 3. Grup

15.00 Yozgat Belediyesi Bozok Spor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Nesine 3. Lig 4. Grup

15.00 Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.