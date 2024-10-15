Nesine 2. Lig 8. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 8. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi.
Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 20 Ekim Pazar günü oynanacak olan Çimentaş Elazığspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.
2. Lig ve 3. Lig’de mücadele eden takımlar arasında, TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:
19 EKİM 2024 CUMARTESİ
Nesine 2. Lig Beyaz Grup
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Afyonspor Kulübü
20 EKİM 2024 PAZAR
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
19.00 Çimentaş Elazığspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK
26 EKİM 2024 CUMARTESİ
Nesine 3. Lig 1. Grup
15.00 Kemerkent Bulvarspor - HG Hospital Kahramanmaraş Spor
Nesine 3. Lig 2. Grup
15.30 Muğlaspor Kulübü - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.
Nesine 3. Lig 3. Grup
15.00 Yozgat Belediyesi Bozok Spor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Nesine 3. Lig 4. Grup
15.00 Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.