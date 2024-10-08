Futbolseverlerin yakından takip ettiği maçlardan bazıları TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanıyor. Önümüzdeki haftalarda da canlı olarak yayınlanacak maçlar açıklandı.

Nesine 2. Lig 7. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Lig 7. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta 13 Ekim 2024 Pazar günü oynanacak olan ve saat 14.30’da başlayacak Karaköprü Belediye Spor-Batman Petrol Spor maçı ile yine aynı tarihte Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanacak ve saat 15.00’te oynanacak Ankara Demirspor-Belediye Derince Spor maçları TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

Nesine 3. Lig’de TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak maçların programı ise şu şekilde;

19 EKİM 2024 CUMARTESİ

Nesine 3. Lig 2. Grup

15.30 İnegöl Kafkas Spor Kulübü-Onukspor Kelkit Hürriyet Spor Kulübü

20 EKİM 2024 PAZAR

Nesine 3. Lig 1. Grup

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Karşıyaka

Nesine 3. Lig 3. Grup

15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Çorlu Spor 1947

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.30 Mardin 1969 Spor-Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü