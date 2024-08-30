TFF 2. Lig’de uzun maratonda ilk hafta heyecanı başlıyor. Van Spor FK, ilk maçta kendi sahasında Belediyle Derince Spor’u ağırlayacak. Daha önce 16.00 olarak açıklanan bu maçın saati TFF tarafından 14.00 olarak değiştirildi.

TFF 2. Lig’de ilk hafta heyecanı başlıyor. Ligin ilk hafta maçında Van Spor FK, kendi sahasında Belediye Derince Spor’u konuk edecek.

MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

TFF tarafından daha önce saat 16.00’da başlayacağı açıklanan Van Spor FK – Belediye Derince Spor maçının saati değişti. TFF bu maçın başlama saatini 14.00 olarak duyurdu.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Van Spor FK – Belediye Derince Spor arasında Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda 1 Eylül Pazar günü oynanacak maç seyircisiz olacak.

Van Spor FK’nin geçtiğimiz sezondan kalan 1 maç seyircisiz oynama cezası ligin ilk hafta maçında uygulanacak ve Van Spor FK ilk maça taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

HEDEF GALİBİYET

Lig öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçiren Van Spor FK’de hedef lige galibiyetle başlamak. Hem Kayseri’de hem kendi tesislerinde sıkı bir kamp dönemi geçiren Van Spor FK, şampiyonluk parolası ile başlayacağı ligde kendi sahasında puan kaybetmek istemiyor.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde maça çıkacak olan Van Spor FK, rakibini eli boş göndermeyi ve lige 3 puanla başlamayı arzuluyor.

HAFTANIN MAÇLARI

31.08.2024 19:00 Menemen FK - Turkısh Oil Yeni Mersin İ.Yurdu Futbol A.Ş.

01.09.2024 14:00 Van Spor FK - Belediye Derince Spor

01.09.2024 16:00 Motolux 68 Aksarayspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

01.09.2024 16:00 Somaspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

01.09.2024 Merkür Jet Erbaaspor - Bucaspor 1928

01.09.2024 16:30 Ankara Demirspor - Serik Belediyespor

01.09.2024 17:00 Arnavutköy Belediyesi FSK - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

01.09.2024 19:00 Giresunspor - Nazilli Belediyespor

01.09.2024 19:00 Çimentaş Elazığspor - Karaman Futbol Kulübü