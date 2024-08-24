Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı bilgilere göre, bu yaz ayı hem üretim hem de tüketimde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Temmuz ayında, Türkiye'nin elektrik üretimi 34,6 milyar kWh'ye, tüketimi ise 34,5 milyar kWh'ye ulaştı. Bu rakamlar, önceki aylardaki rekorları geride bırakarak yeni bir dönemi işaret ediyor. Sıcak hava dalgası, elektrik talebinde büyük bir artışa yol açarken, bu talebin büyük bir kısmı yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılandı. Temmuz ayında, elektrik talebinin yüzde 57'si yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

Bu dönemde Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 112 bin 999 MWh olarak belirlendi. Özellikle güneş enerjisi kurulu gücünün oranı yüzde 15,6’ya çıkarak bir rekora imza attı. Yerli kaynaklardan üretilen toplam elektrik miktarı ise 19,9 milyar kWh ile zirveye ulaştı.

Geçtiğimiz temmuz, son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti ve bu durum, iklimlendirme sistemlerinin yoğun kullanımını artırarak elektrik tüketimini önemli ölçüde yükseltti. Bakan Bayraktar, enerji verimliliği uygulamalarının enerji tüketimini azaltma potansiyeline dikkat çekti.

Bu rekorlar, Türkiye'nin enerji sektöründeki büyümesini ve artan enerji ihtiyacını gözler önüne seriyor. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği çalışmaları ve enerji altyapısının güçlendirilmesi, gelecekteki enerji arz güvenliği için kritik önem taşıyor.