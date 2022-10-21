Yurtdışından telefon getirenler dikkat!

Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Ticaret Bakanlığı ve BTK sürecin daha yakından izlenebilmesi için yeni bir takip sistemi kuruyor.

TEKNOLOJİ 21.10.2022, 08:55
Yurtdışından telefon getirenler dikkat!

Yurtdışından telefon getirmede vergi muafiyeti için gerekli süre üç yıla çıkartılmış ve IMEI kaydının yapıldığı kişi adına hat şartı getirilmişti. Ticaret Bakanlığı ve BTK sürecin daha yakından izlenebilmesi için yeni bir takip sistemi kuruyor.

Türkiye'deki vergi fiyatları nedeniyle yurtdışından telefon getirmeye çalışan binlerce insan bulunuyor. 

Ticaret Bakanlığı şahsa özel bu vergi muafiyetinin ticarete dönüşmemesi için aldığı önlemleri sıkılaştırıyor. 

Daha önce bir kişinin telefon getirme süresi 2 yıldan 3 yıla çıkartılmıştı ve pasaportu beyan eden kişi üzerine telefon hattı şartı getirilmişti. 

Ticaret Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Kişilerin üç yılda birden fazla telefon getirmesini önlemek için ortak bir sorgulama ekranı geliştirildi. 

Bu ekran sayesinde kişilerin üzerine kayıtlı telefonlar daha yakından izlenebilecek. 

Uygulama 1 Kasım 2022'den itibaren hayata geçecek. ntv

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