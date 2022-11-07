Yurt dışı kaynaklı telefonlara ilişkin yeni adım!

Ticaret Bakanlığı'nın yeni uygulamasına göre yolcuların yurt dışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesi önlenmişti. Bu sınırlamaya yabancılar da dahil oldu.

TEKNOLOJİ 07.11.2022, 10:10 07.11.2022, 10:17
Yurt dışı kaynaklı telefonlara ilişkin yeni adım!

Vergi ile birleşince fiyatı artan cep telefonlarını ucuza mal etmek isteyenler, yurt dışına çıktıklarında beraberinde cihazları yurda sokuyordu.

Ticaret Bakanlığı devreye girerek, cep telefonlarını yurda sokuşa sınırlama getirdi ve denetimleri artırdı.

Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili yeni uygulamaya ait bir detay daha netlik kazandı.

Ticaret Bakanlığı'nın kaçakçılığı önlemek için devreye soktuğu yurt dışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesi sınırlaması sadece yurttaşları değil yabancıları da kapsıyor.

3 yılda bir sadece 1 tane vergiden muaf telefon getirilebilecek
1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen düzenleme, yurt dışından cep telefonu getiren yabancıları da ilgilendiriyor. Bu durumda yabancı yolcular da artık 3 yılda sadece 1 tane vergiden muaf cep telefonu getirebilecek.

Türkiye'deki ve dünyadaki telefon fiyatları
Günümüzün gözde telefonlarından iPhone 14 Türkiye'de 31 bin TL'den başlıyorken, bu da 1.699 dolara denk geliyor. Amerika'da iPhone 14 baz model, daha düşük bir rakam olan 829 dolarla satışta. Aynı model Japonya 831 dolardan satılıyor.

Yurda sokulan cep telefon sayısı denetleniyor
Yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde getirdikleri telefon sayısı hakkı denetleniyor. Gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığını kontrol ediliyor.

Ticaret Bakanlığı ile BTK iş birliği içinde hareket ediyor
Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) denetlenmesine ilişkin iş birliği yaptı. BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı.

Yurt dışında getirilen telefonların kayıt edilmesi gerekiyor
Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılıyor.

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması, harç ücretinin yatırılması  ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekiyor.

Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekiyor.

Yabancı uyruklular da kayıt yaptırabilir
Evet alınabilir. YKN (Yabancı Kimlik Numarası) bulunan 18 yaş üstü bireyler PTT’den alacakları e-devlet şifresi ile e-devlet sistemi üzerinden kayıt yapabiliyor.

IMEI kaydının ücreti
2022 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti yeni aboneliklerde 86 TL yerine 117 TL maktu ÖİV alınacak. IMEI kayıt harcı ise 2 bin 6 TL’den 2 bin 732 TL’ye çıkarıldı.

2023'te rakam artacak
Eğer bir değişiklik yapılmaz ise ekim ayında açıklanan ÜFE oranına göre, bazı vergi, harç, ceza, pasaport ücreti, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcı tutarı, yeni yıl ile birlikte 2022 yılı için ortaya çıkan yüzde 122.93’lük yeniden değerleme oranında artırılacak.

2022’de 2 bin 732 TL olan bu harç, 2023’te 6 bin 91 TL’ye çıkacak.

Ensonhaber

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