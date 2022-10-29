Yerli üretim TOGG'un satış fiyatı ne olacak? TOGG satışları ne zaman başlıyor?

Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği kampüsün açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok" dedi.

TEKNOLOJİ 29.10.2022, 21:23
Yerli üretim TOGG'un satış fiyatı ne olacak? TOGG satışları ne zaman başlıyor?

Togg'da seri üretim heyecanı, Bursa Gemlik'teki fabrika açılış töreni ile başladı.

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg'un fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

"Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü'nün açılışında Togg'un merakla beklenen fiyatının şubat ayında açıklanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mart ayında pazara çıkacak ürünün bugünden fiyatının ilanı mümkün değildir"
"Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlar siparişlerini Şubat'ta verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları da yeri gelince açıklanacak.

Togg'un fiyatlarının piyasa şartlarında rekabetin de sağlanacağı şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin Mart ayında pazara çıkacak ürünün bugünden fiyatının ilanı mümkün değildir. Sanıyorum Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok.

"Bir kez daha ve tüm kalbimizle yaşasın Cumhuriyet diyoruz"
Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz okullarda cumhuriyetin nasıl imkansızlıklar için kurulduğunu dinlemekle geçti. Yamalı kıyafet, yırtık çarık, ellerinde cumhuriyeti böyle kazandık pankartıyla cumhuriyeti kutlayan vatandaşlarımızın görüntülerini unutmadık.

Bugün Togg gibi asırlık projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Açılışını yaptığımız Togg Gemlik tesisinin tekrar ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, projenin gerçeğe dönüşmesinde emeği ve katkısı olan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolun açık olsun tekerine taş değmesin Togg. Kalın sağlıcakla."

#togg
Yorumlar (0)
8
açık
Namaz Vakti 30 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 12 20
7. Beşiktaş 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Samsunspor 11 17
6. Boluspor 9 16
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 9 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 10 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 9 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. M.City 12 29
2. Arsenal 11 28
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. Chelsea 12 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 12 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 12 9