Yerli üretim TOGG'un satış fiyatı ne olacak? TOGG satışları ne zaman başlıyor?

Togg'da seri üretim heyecanı, Bursa Gemlik'teki fabrika açılış töreni ile başladı.

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg'un fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

"Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü'nün açılışında Togg'un merakla beklenen fiyatının şubat ayında açıklanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mart ayında pazara çıkacak ürünün bugünden fiyatının ilanı mümkün değildir"

"Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlar siparişlerini Şubat'ta verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları da yeri gelince açıklanacak.

Togg'un fiyatlarının piyasa şartlarında rekabetin de sağlanacağı şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin Mart ayında pazara çıkacak ürünün bugünden fiyatının ilanı mümkün değildir. Sanıyorum Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok.

"Bir kez daha ve tüm kalbimizle yaşasın Cumhuriyet diyoruz"

Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz okullarda cumhuriyetin nasıl imkansızlıklar için kurulduğunu dinlemekle geçti. Yamalı kıyafet, yırtık çarık, ellerinde cumhuriyeti böyle kazandık pankartıyla cumhuriyeti kutlayan vatandaşlarımızın görüntülerini unutmadık.

Bugün Togg gibi asırlık projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Açılışını yaptığımız Togg Gemlik tesisinin tekrar ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, projenin gerçeğe dönüşmesinde emeği ve katkısı olan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolun açık olsun tekerine taş değmesin Togg. Kalın sağlıcakla."