WhatsApp tekrar devreye girdi! Keşfedilen yeni özelliğini görenler büyük bir sürprize rastladı

WhatsApp avatar dönemini başlattı. Platform, WhatsApp avatar özelliği dışında yeni özellikler üzerinde çalışmayı da sürdürüyor. Android için WhatsApp betanın yeni bir sürümünde ise yeni bir özellik keşfedildi. Keşfedilen yeni özelliği görenler büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Çünkü görünüşe göre daha önce bir kez görüntüle özelliği sunan WhatsApp, bu özelliğe yeni bir ekleme yapmak için tekrar devreye girdi. WhatsApp kendi kendine mesaj atma özelliği de getirmişti.

TEKNOLOJİ 09.12.2022, 17:35
WhatsApp tekrar devreye girdi! Keşfedilen yeni özelliğini görenler büyük bir sürprize rastladı

WhatsApp milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde ise, kullanıcılarını memnun etmek adında çalıştığı söylenen WhatsApp avatar özelliği ile karşımıza çıkmıştı. WhatsApp, avatarları WhatsApp'a getirdiğini duyurmuştu. Kademeli olarak kullanıma sunulan WhatsApp avatar özelliği ile WhatsApp'ta profil fotoğrafınız olarak kişiselleştirilmiş avatarınızı kullanabileceğiniz açıklanmıştı. Öte yandan WhatsApp kendi kendine mesaj atma özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK!
Şimdi ise WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı keşfedildi. WABetaInfo'nun aktardığına göre, Android için WhatsApp beta 2.22.25.20 sürümünü çıkartan WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için tek seferlik metin mesajları gönderme üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde tek sefer görüntülenebilen fotoğraf ve videolar gönderme imkanı sunan "Bir kez görüntüle" özelliği metinler için de çalışacak gibi görünüyor.

TEKRAR OKUMAK MÜMKÜN OLMAYACAK
Kaynağın verdiği bilgilere göre, bu özellik aracılığıyla gönderilen bir metin bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak. Tekrar okumak mümkün olmayacak. Ancak bu özelliğin henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Öte yandan bu özelliğin, çok önemli bilgileri paylaştığınızda ve daha fazla gizlilik için alıcının telefonundan hemen silmek istediğinizde çok kullanışlı olacağı söyleniyor. Ek olarak verilen bilgilere göre, bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolarda olduğu gibi, bir kez görüntülenebilen metin mesajlarını da iletmek ve kopyalamak mümkün olmayacak. Ayrıca, metni bir kez görüntülemeye yarayacak özellikte ekran görüntüsü alınmasının da engellenmesi bekleniyor.

mynet

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 16 28
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 15 12
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10