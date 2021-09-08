WhatsApp'tan yeni bir ''Son Görülme'' özelliği daha

WhatsApp'tan hız kesmeden yeni özellikler! Son olarak getireceği Son Görülme özelliği çok işe yarayacak . Nasıl mı? İşte detaylar...

WhatsApp, kullanıcıların belirli kişiler için Son Görülme, Profil Fotoğrafı ve Hakkında durum güncellemelerini devre dışı bırakmalarına izin verecek. Şirket son zamanlarda gizlilik ayarlarını hız kesmeden güncelliyor.

Şu andaki mevcut ayarlarda Son Görülme, Profil Fotoğrafı ve Hakkında kısmında sadece "Herkes, Kişilerim veya Hiç kimse" seçenekleri mevcut. Yani kullanıcılar söz konusu bilgileri ya herkese açmak ya da tüm kişilerden gizlemek zorunda. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Artık Profil Fotoğrafı, Hakkımda ve Son Görülme ayarlarını sadece dilediğiniz insanlardan da gizleyebileceksiniz.

WhatsApp, yeni bir "Son Görülme" ayarı getiriyor



Bir raporda, WhatsApp beta sürümünde uygulamanın hem Android için hem de iOS beta sürümleri için güncellenmiş gizlilik ayarları üzerinde çalıştığı belirtildi. Güncellemenin, mevcut Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimseye ek olarak, kullanıcıların 'Son Görülme', Profil Fotoğrafı ve 'Hakkında' durumlarını belirli kişilerden gizlemelerine izin veren yeni bir "Kişilerim Hariç" seçeneği ekleyeceği duyuruldu.

WABetaInfo tarafından, iOS için WhatsApp'ta Son Görülme gizlilik ayarlarında yer alan yeni seçeneği gösteren bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Kendi bilgilerinizi paylaşmak istemediğiniz kişilerin son görülme gibi bilgilerini siz de göremeyeceksiniz. Yeni özellik sadece daha belirli bir insan grubunu seçmenizi sağlayacak. WhatsApp'ın şu anda güncellenmiş gizlilik ayarlarını test aşamasında tutuyor. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda özellik çok yakında kullanıma sunulacaktır.

Kaynak:teknolojioku