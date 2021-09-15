WhatsApp merakla beklenen özelliği Türkiye'de kullanıma sundu! WhatsApp yeni özelliği

WhatsApp’ın uzun süredir beklenen çoklu cihaz desteği geçtiğimiz haftalarda belirli bölgeler için kullanıma sunulmuştu. Son güncellemeyle artık Türkiye’deki kullanıcılar da bu özellikten faydalanabilecek.

WhatsApp, bir süre önce çoklu cihaz desteğini kullanıma sunmuştu. Henüz beta sürecinde olan özellik çoğu kullanıcıya dağıtılmaya başlamıştı. Bugün itibariyle ülkemizde de bu özellik kullanıma sunuldu. Böylece kullanıcılar artık telefonda internet bağlantısı gerekmeden WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecek.

İnternetsiz WhatsApp deneyimi

WhatsApp üzerinden birisiyle konuşmanız için web tarayıcısından da yararlanabiliyorsunuz. Bu noktada kullanıcıya yerine göre daha fazla kolaylık sunuyor. Ancak önceden telefonunuzun interneti kapalı olduğunda bilgisayarınız üzerinden anlık mesajlaşma uygulamasına erişim sağlanmıyordu.

BETA süreci devam ediyor

WhatsApp, beta süreciyle getirdiği çoklu cihaz desteği sayesinde eşleştirme imkanı tanıdı. Böylece kullanıcılar telefonlarını bilgisayarlarıyla eşleştirerek bağlantıda kalmaya devam etti. Bunun yanı sıra uygulama artık mesajları direkt bilgisayara indirerek yine bağlantı kesilmesi gibi durumlara imkan vermiyor.

Çoklu cihaz desteği nasıl kullanılacak?

WhatsApp‘ın beta olarak kullanıma sunduğu çoklu cihaz desteği birtakım çeşitli durumları içeriyor:

WhatsApp uygulamasını aynı anda en fazla 4 ikincil cihaza kadar kullanabiliyorsunuz.

WhatsApp hesabınıza tek seferde sadece bir tane telefon bağlayabilirsiniz.

WhatsApp hesabınızı kaydetmeniz ve kullanacağınız yeni cihazlarınızı telefonunuza bağlamanız gerekiyor.

Akıllı telefonunuzu 14 günden fazla kullanmazsanız bağlı cihazların bağlantısı etkisiz hale geliyor.