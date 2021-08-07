WhatsApp kullananlar dikkat: O mesajları sakın silmeyin!

Telefon kullanan herkesi ilgilendiren bir açıklama Avukat Prof. Dr. Erol Ulusoy'dan geldi. E-mail yazışmaları, WhatsApp, Messenger, Telegram, Twitter ve Facebook gibi sitelerdeki karşılıklı iletişim şeklindeki mesajların silinmemesi konusunda vatandaşları uyaran Ulusoy, "Özellikle bir şey almış, satmış, kiralamış, hizmet almış veya vermişseniz, fiyat, ödeme ve şartlarla ilgili paylaşımları silmeyin." ifadelerini kullandı. E-mail yazışması, WhatsApp mesajı, hatta Twitter ve Facebook'taki iletişim bir hukuki ilişkiyi ispatlayan belgedir. Özellikle bir şey almış, satmış, kiralamış, hizmet almış veya vermişseniz, fiyat, ödeme ve şartlarla ilgili paylaşımları silmeyin.

Hukuki belge niteliğinde

Hukuk kuralları da teknoloji çağına uymak zorunda. İspat açısından yapılan hukuki işlemleri belgelendirmek çok önemli. Ama bu çağda her şey için belge almak mümkün değil. Yazışmalarımız, sözleşmelerimiz, iş anlaşmalarımız bir çoğunu elektronik ortamda yapıyoruz. Elektronik ortamdaki bu yazışmalar da delil olarak kabul ediliyor.

Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı:

Bir davadaki yargılama esnasında iddiaları ispat açısından, Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 199 yazılı veya basılı metni, senedi, çizimleri, plan ve krokileri, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi verileri belge niteliğinde kabul ediyor. Bunlardan başka, elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar da belge olarak ispat aracı sayılıyor. Yani e-mail yazışmaları, WhatsApp, Messenger veya Telegram gibi internet üzerinden haberleşme ortamlarındaki mesajlar da belge niteliğindeler. Hatta internet paylaşım siteleri olan Twitter ve Facebook gibi sitelerdeki karşılıklı iletişim şeklindeki mesajlar dahi bir anlaşmayı, bir hukuki ilişki ispatlamaya yarayan belge olarak kullanılabilir.