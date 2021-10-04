WhatsApp, Instagram ve Facebook ne zaman açılacak?

Dünyada en yaygın şekilde kullanılan sosyal medya platformlarından WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü.

Erişimin kesilmesinin hemen ardından olay, Twitter'da gündem oldu.

İLK AÇIKLAMA: EN KISA SÜREDE SORUNU GİDERECEĞİZ

İlk resmi açıklama Twitter üzerinden yapıldı.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

ERİŞİM SORUNU GLOBAL

Türkiye'den duruma ilişkin ilk açıklamayı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptı. Twitter'da bir paylaşım yapan Sayan, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.