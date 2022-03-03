WhatsApp'a yeni özellik geliyor!

WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, şimdilerde mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız haberimizde, bu özelliğin ilk olarak Android beta sürümünde kendini gösterdiğinden bahsetmiştik.

Birkaç ay önce kısıtlı bir kitlede denenmeye başlanan özellik, şimdi bazı kullanıcıların erişimine açılsa da henüz küresel çapta yayınlanmadı.

Söz konusu güncelleme, aslında Facebook'un diğer uygulamaları Messenger ve Instagram'da da bulunuyor.

Kullanıcılar, bir mesaja cevap vermek yerine çeşitli emojilerle tepkisini dile getirebiliyor.

EMOJİ TEPKİLERİ NASIL KULLANILACAK

WABetainfo'nun paylaştığı test görsellerine göre, WhatsApp sohbetinde tepki vermek için, mesaj seçildiğinde birden fazla emoji seçeneğine sahip bir sekme açılıyor.

Kullanıcılar, sekme içerisindeki emojilerden herhangi birine dokunduğunda ise tepki, animasyon şeklinde mesajın altında beliriyor.

Öte yandan, WhatsApp bildirim ayarlarında emoji ile tepki verme seçeneği de yer alacak. Bu ayarı aktif eden kullanıcılar, mesajlara emoji ile tepki verildiğinde bildirim alacak.

WhatsApp'taki bu yeniliğin, şimdilik Android/iOS WhatsApp Beta ve WhatsApp Web sürümü için geliştirilme aşamasında olduğunu hatırlatalım.