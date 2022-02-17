Watsapp'a yeni özellik geliyor

WhatsApp, Beta programına kayıt olan kullanıcılar için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Uzun süredir beklenen WhatsApp Web üzerinden görüntülü ve sesli arama özelliği nihayet test edilmeye başlandı.

Shift Delete'in haberine göre, geçen yıl yeni topluluk sözleşmesi nedeniyle kan kaybeden WhatsApp, yeniden kullanıcıların gözdesi olmak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz haftalarda mesaj tepkileri özelliğini test etmeye başlayan şirket, şimdi de WhatsApp Web’in eksikliklerini tamamlıyor.

Görüntülü ve sesli arama yapılabilecek

Twitter kullanıcısı Mukul Sharma, WhatsApp Web üzerinden arama özelliğinin bazı test kullanıcılarına sunulduğunu açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Telegram’da bulunan bazı özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkan WhatsApp, yakında arama özelliğini de herkese sunacak.

Özellik hakkında değerlendirme yapan kullanıcılar, aramalarda herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirdi. iOS ve Android sahiplerinin sıkça kullandığı özellik, artık akıllı telefon ve tablet ihtiyacı duyulmadan kullanılabilecek.

Bazı kullanıcılar, Beta programına kayıt oldukları için geçtiğimiz aylarda sesli ve görüntülü arama özelliğinin aktif olduğunu belirtti. Şirketin yeni özelliği belirli bölgede yaşayan WhatsApp Web Beta kullanıcıları için aktif ettiği tahmin ediliyor.

Meta’nın yaptığı hamle ile birlikte Telegram’da bulunan birçok özellik WhatsApp kullanıcılarına sunuldu. Şu an test aşamasında olan özelliklerin standart kullanıcılar için ne zaman aktif edileceği henüz bilinmiyor.