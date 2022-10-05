Watsapp ekran görüntüsü hakkında yeni çalışma yapıldı
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması için yeni özellikler hakkında çalışılıyor. Watsapp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar..
Yeni WhatsApp güncellemesinde, 'bir kez görüntüle' mesajlarında ekran görüntüsü alınması engellenecek.
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, bu özelliğin WhatsApp mesajlaşmalarını "karşılıklı konuşma kadar gizli ve güvenli" tutmaya yardımcı olacağını söylüyor.
WhatsApp'ta ekran görüntüsüne son
Test aşamasında olan güncelleme sonrasında "bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda, ekran görüntüsünü almak artık mümkün olmayacak. Böylece artık mesajlar karşı taraftan habersiz kaydedilemeyecek.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, tek sefer görüntülenen fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü alınamıyor.
Ekran görüntüsü almaya çalışan kullanıcıların karşısına, "Ekran görüntüsünü güvenlik politikasından dolayı alamazsınız." uyarısı çıkıyor.
Üstelik üçüncü taraf uygulamaları kullanarak ekran görüntüsü alınırsa, alınan görüntü siyah oluyor ve bu uygulamalar da işe yaramıyor.
WhatsApp gizliliğini artıran yeni özelliğin bu ay içinde kullanıma sunulması bekleniyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4