Milyonlarca kullanıcısı olan Watsapp'a erişim sağlanamıyor. Teknik sorun yaşanan Watsapp açılmayacak mı? Watsapp'a ne oldu, çöktü mü?

Watsapp Çöktü Mü, Watsapp'a Ne Oldu?

Günümüzde en çok tercih edilen uygulama Watsapp'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar tarafından Watsapp'a ne olduğu merak ediliyor. Watsapp'a teknik bir sorundan dolayı erişim sağlanamadığı tahmin ediliyor.