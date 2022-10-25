Watsapp'a ne oldu, çöktü mü?
Milyonlarca kullanıcısı olan Watsapp'a erişim sağlanamıyor. Peki teknik sorun yaşanan Watsapp açılmayacak mı? Watsapp'a ne oldu, çöktü mü?
Milyonlarca kullanıcısı olan Watsapp'a erişim sağlanamıyor. Teknik sorun yaşanan Watsapp açılmayacak mı? Watsapp'a ne oldu, çöktü mü?
Watsapp Çöktü Mü, Watsapp'a Ne Oldu?
Günümüzde en çok tercih edilen uygulama Watsapp'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar tarafından Watsapp'a ne olduğu merak ediliyor. Watsapp'a teknik bir sorundan dolayı erişim sağlanamadığı tahmin ediliyor.
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|Takımlar
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|P
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|10
|23
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|11
|22
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|11
|21
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|19
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|18
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|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9