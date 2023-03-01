Twitter dünya genelinde çöktü!
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Twitter'a cep telefonu uygulamaları ve bilgisayarlardan ulaşamıyor. Erişim sorununun Türkiye saatiyle 13.17'de başladığı belirtiliyor.
Downdetector verilerine göre, Twitter'da dünya genelinde bir sorun yaşanıyor. Saat 13.17'den itibaren yüzlerce kişi sorunla karşılaştığını bildirmeye başladı.
Kullanıcılar platforma erişim sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Twitter konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
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