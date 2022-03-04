Twitter'a yeni özellik geliyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, popülaritesi son dönemlerde artan podcastler için yeni bir özellik hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeni gelecek özellik ile kullanıcılar, Twitter profillerine doğrudan podcastlerini ekleyebilecek, podcast yayınlarını doğrudan Twitter üzerinden takip edebilecek ve arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

KENAR ÇUBUĞUNA EKLENECEK

Uygulama araştırmacısı Alessando Paluzzi tarafından yayınlanan ekran görüntüsüne göre, Twitter kenar çubuğunda yeni bir podcast bölümü eklenecek.

Podcast yayıncılarının, Twitter'ın etkinleştirdiği haber bültenlerine aktif bağlantılar oluşturabilmelerine benzer şekilde, kullanıcılar Twitter'daki podcast'lerine doğrudan bağlantılar oluşturabilecek.

Twitter, geçen yıl podcast keşif uygulaması Breaker'ı bünyesine katmıştı. Yeni özellik şu anda test aşamasında ve ne zaman kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor.