TOGG'un fiyatı belli oldu! İşte detaylar..

TOGG'un Gemlik Tesisi açılışını 29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yapacak. Herkes TOGG fiyatlarını merak ediyor. Yerli otomobil TOGG'un net fiyatı belli oldu. İşte detaylar..

TEKNOLOJİ 24.10.2022, 16:56 24.10.2022, 17:03
TOGG'un fiyatı belli oldu! İşte detaylar..

Fabrikada bulunan 160 robotla üretime geçilecek TOGG’un en önemli özelliklerinden bir tanesi hızlı şarj özelliği olacak. 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Yerli otomobil 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Tüm bu özelliklerinin yanında fiyatının diğer C segment SUV araçlarla rekabet edecek düzeyde olacağı ifade ediliyor.

Togg fiyatı rakipleriyle benzer seviyede olacak

Bu kapsamda TOGG’un fiyatının ne olacağı merak edilirken geçtiğimiz gün konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Varank, TOGG'un piyasa fiyatıyla ilgili olarak, "C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla TOGG'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi 

TOGG fiyatına ilişkin bir başka ipucu ise Temmuz ayında alınan karar sonrası ortaya çıkmıştı. Togg'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi.

160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece Togg tarafından yapılan üretim destelenecek. Bu gelişme yerli otomobil Togg'un fiyatının belirlenmesinde de etkili olacak.

Bugün satılsa 908 bin TL oluyor

Açıklanan ÖTV oranı ve matrah limitleri Togg’un satışa sunacağı ilk model C-SUV’un fiyatıyla ilgili de önemli ipuçları verdi. Aracın vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu fiyatın üzerine yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Ancak bu rakam günümüz şartlarına göre hesaplanırken, Togg C-SUV’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var.

Kaynak: YeniAkit

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