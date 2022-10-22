TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobil TOGG'un fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor. TOGG C-SUV'un fiyatıyla ilgili rakam belli oldu. İşte tüm merak edilenler..

TEKNOLOJİ 22.10.2022, 16:01
TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatıyla ilgili merakla beklenen detaylar ortaya çıkmaya başladı. Togg C- SUV'un fiyatıyla ilgili tahmini rakam belli olurken TOGG SUV modelinin 990 bin ile 1 Milyon 200 Bin TL arasında olması tahmin ediliyor.

Necmettin Dursun Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde 29 Ekim’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg fabrikasının açılışı yapılacak ve Togg üretim bandından inecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fiyatıyla ilgili önemli bir ipucu vermişti.

Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde 29 Ekim’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg fabrikasının açılışı yapılacak ve Togg üretim bandından inecek. 29 Ekim’e az bir zaman kaldı.

Fabrika neredeyse tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Bakan Varank konuyla ilgili olarak ''Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptık'' dedi ve en önemli özelliği de fikri mülkiyet hakkının bize ait olduğunu söyledi.

Bakan Varank aracın koltuklarının deri olmayacağını ve vegan olacağını söyledi. Hayvanlara zarar verilmeden koltuklar yapılmış olacak.

Bakan Varank, ''Şirket politikası gereği hayvanlara zarar vermek istemeyen bir girişim olacak” ifadelerini kullandı. Bu anlamda sektörde Togg öncü olacak gibi duruyor. Bakan Varank, Türkiye’de 81 ilde altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 1500 şart istasyonunun kurulması noktasında çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da C-SUV'un fiyatıyla da ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Karakaş, "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak.

Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" dedi. TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek İçten yanmalı rakiplerine karşı teknolojik olarak daha üstün olan Togg C-SUV'un tahmini Türkiye fiyatı belli oldu.

TOGG'UN FİYATLARI BU MODELLERE ÇOK YAKIN OLACAK

Togg'un fiyatının Türkiye'de satılan ve büyük ilgi gören içten yanmalı C-SUV'lar Opel Grandland X, Peugeot 3008,  Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson ve Nissan Qashqai'nin fiyatına yakın olması bekleniyor. Halihazırda Peugeot 3008 modelinin fiyatı 980 Bin TL'den başlıyor. TOGG SUV modelinin ise 950 bin ile 1 Milyon 200 Bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Haber7

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