Telefon, kamera, navigasyon hepsi bu gözlükte

Küresel teknoloji lideri Xiaomi, yeni giyilebilir cihazı akıllı gözlüğü tanıttı. Xiaomi Akıllı Gözlük, MicroLED optik frekans yönlendirici görüntüleme teknolojisi sayesinde görüntüleme sistemini ve sensörleri, ince ve sıradan bir gözlük tasarımında birleştiriyor. Yalnızca 51 gram ağırlığındaki akıllı gözlükle kullanıcılar, mesaj ve bildirimleri görüntüleyebiliyor, arama yapabiliyor, navigasyonu kullanabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve metinleri diğer dillerden çevirebiliyor.

Xiaomi Akıllı Gözlük, teknolojinin en büyük buluşlarından birini yansıtıyor .

Sıradan bir gözlük görünümü için görüntüleme ve dahili bileşenlerle ilgili zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor. Xiaomi Akıllı Gözlük tasarlanırken, yapısal tasarım anlamında ihtiyaç duyulan tasarım alanını azaltmak için MicroLED görüntüleme teknolojisi kullanıldı. MicroLED'de kullanılan inorganik parlaklık artırıcı malzemeler, yüksek parlaklık sunarken aynı zamanda uzun süreli bir ürün olma özelliğini taşıyor.

Xiaomi Akıllı Gözlük, yalnızca 2,4 mm x 2,02 mm ölçülerinde bir görüntü işlemcisine sahip. Kabaca bir pirinç tanesi boyutunda olan ekranın her bir pikseli 4μm boyutunda. Bu, ekranın gözlük çerçevesine mükemmel bir şekilde oturmasını sağlıyor. Cihazda, zorlu doğrudan güneş ışığında dahi göze ulaşmadan önce karmaşık optik yapılardan yeterli ışığın geçmesine olanak tanımak için 2 milyon nitlik bir tepe parlaklığına ulaşabilen ultra verimli bir monokrom ekran çözümü tercih edildi. Işınların göze ulaşmadan önce kırılması gerektiği için MicroLED'de ışığı 180°'de kıran bir optik frekans yönlendirici lens kullanıldı. MicroLED ekran, optik frekans yönlendirici lensin mikroskobik ızgara yapısı aracılığıyla ışınları insan gözüne doğrudan iletiyor.

Bildirim,telefon, navivagasyon hepsi bir arada yolda yürürken bile telefona ihtiyaç duyulmayacak teknolojinin devi Xiaomi herkesi yenilikleriyle şaşırtmaya devam ediyor .