TCL telefon sahibi kim, hangi ülkenin markası?

TCL telefon hakkında merak edilenler :

Dünya akıllı telefon pazarının elinde bululduran Çinliler ile Amerikalıları şu anda Güney Kore takip ediyor. Bu ülkelerde üretilen telefonlar bütün dünya akıllı cep telefonu piyasasının neredeyse yüzde 60-70'ini kontrol ediyor. Ancak bu ülkelere ait olan markalar yer yer ürünlerini başka ülkelerde de üretmeye çalışıyor. Örnek olarak Çinli birçok ünlü marka artık telefonlarının bir kısmını Türkiye'de üretiyor. Bu nedenle Türkiye'de üretilen yerli ve yabancı marka akıllı cep telefonu sayısı ve çeşidi her geçen gün daha da artıyor.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın verdiği müjdeli habere göre TCL, Arçelik ile işbirliği yaparak Türkiye'de fabrika kurdu ve burada telefon üretmeye başladı. Türkiye'de telefon üretecek. TCL Corporation, merkezi Çin'in Guangdong eyaletinin Huizhou şehrinde olan çok uluslu bir elektronik şirketidir. Televizyon alıcısı, cep telefonu, akıllı telefon, klima, çamaşır makinesi, buzdolabı ve küçük elektrikli ev aletleri gibi ürünleri tasarlar, geliştirir, üretir ve satar. 2010 yılında dünyanın 25. büyük elektronik üreticisi oldu. 2013'te pazar payı ile üçüncü büyük televizyon üreticisi oldu.



Şirket, 1981'de TTK markası altında kaset üreticisi olarak kuruldu ve TDK Corporation kasetlerini çıkardı. 1985 yılında fikri mülkiyet ihlali nedeniyle TDK tarafından dava açıldıktan sonra şirket, markasını TCL'ye teslim etti. İsim Telephone Communication Limited'in baş harfleri idi. 1980'lerde Çin pazarında tüketici elektroniği üretmeye başladı ve 2000'li yıllarda yurtdışına satış yapmaya başladı.

Kasım 2003'te TCL ve Fransa'nın Technicolor SA şirketi, dünya çapında televizyonlar ve DVD oynatıcılar üretmek için bir ortak girişim oluşturulduğunu açıkladı. TCL, ortak girişimin% 67 hissesini aldı, Thomson SA hisselerin geri kalanını elinde tuttu ve TCL-Thomson tarafından yapılan televizyonların Asya'daki markası ve Avrupa'da Thomson ve RCA markaları altında pazarlanması konusunda anlaşmaya vardı. Nisan 2004'te TCL ve Alcatel, aynı isimli bir cep telefonu üretim ortak girişiminin kurulmasını açıkladı. TCL yüzde 55 hisse karşılığında girişimde 55 milyon euro ödedi.





Mayıs 2005'te TCL, 63.34 milyon $ (8.1 milyon $) değerinde TCL Multimedia hissesi karşılığında, Alcatel'in cep telefonu ortak girişimindeki% 45 hissesini satın alacağını açıkladı. Haziran 2007'de TCL, cep telefonu bölümünün Alcatel markasını kullanmayı bırakmayı ve beş yıl içinde tamamen TCL markasına geçmeyi planladığını açıkladı. Nisan 2008'de Samsung Electronics, bazı LCD TV modüllerinin üretimini TCL'ye dış kaynakta kullanacağını açıkladı.Temmuz 2008'de TCL, LCD televizyonlar için iki üretim hattının finansmanı için hisse yerleşimi yoluyla 1.7 milyar yuan (249 milyon dolar) artırmayı planladığını açıkladı. TCL, 2008'de toplam 4.18 milyon LCD TV seti sattı; bu sayı 2007 yılı boyunca üç kat arttı.Şubat 2014'te TCL, Çin ordusu için iletişim cihazları ve navigasyon sistemleri üreten Çinli bir askeri şirket olan "Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co., Ltd"'nin% 11 hissesini satın almak için 280 milyon RMB harcadı. Ekim 2014'te TCL, akıllı telefonlarda kullanılmak üzere Palm markasını Hewlett-Packard'dan satın aldı. 2016'da TCL, BlackBerry Mobile ile birlikte BlackBerry markası altında akıllı telefonlar üretmek üzere BlackBerry Limited ile anlaştı.