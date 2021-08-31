Spotify 2021 bu yaz en çok dinlenen şarkılar hangileri?

İster Android ister iOS kullanıcısı olun, konu müzik dinlemek olunca Spofity vazgeçilmez bir uygulama diyebiliriz. İsveçli şirket, bu konuda uzun süredir takip tanımıyor gibi görünüyor.

Şirket, yaptığı güncellemeler ve özelliklerle kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. Uygulama bu yıl da kullanıcıların tercihi. Bu kapsamda 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları belli oldu. Dünya genelinde ise kullanıcılar tarafından en çok ilgi toplayan parça 600 milyondan fazla dinlenmiş.

Spotify 2021 yazının en çok dinlenen şarkıları belli oldu

Dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar arasında ilk sırayı Olivia Rodrigo'nun good 4 u şarkısı alıyor. Şarkı dünya genelinde 600 milyondan fazla dinlenilmiş. Diğer ilgi gören şarkılar arasında Lil Nas'tan Montero ve Masked Wolf'tan “Astronaut In The Ocean gibi parçalar karşımıza çıkıyor.

Gelelim Türkiye'nin tercihlerine. Türkiye 2021 yazında en çok rap müzik dinlemiş. Öyle ki en çok dinlenen şarkılar listesinde hem rap parçalar mevcut. Pop müziğiyle listeye girmeyi başarabilen tek isim Edis olmuş. 2021 yazının en çok dinlenen parçası ise Ezhel'in "Bul Beni" isimli şarkısı. İkinci sırada Sefo'dan "Bilmem Mi?" parçası yer alırken üçüncü sırada Krvn parçasıyla UZI yer alıyor.