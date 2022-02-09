Sosyal medyaya yeni düzenlemeler geliyor! İşte detaylar..

Sosyal medya da siber zorbalığın önüne geçecek yeni düzenleme geliyor.

TEKNOLOJİ 09.02.2022, 09:18
Sosyal medyaya yeni düzenlemeler geliyor! İşte detaylar..

Her yıl yaklaşık 150 ülke ile birlikte kutlanan Güvenli İnternet Günü etkinlikleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlendi. Programın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medyada yayılan dezenformasyonun internet çağının en büyük problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformlarına geçtiğimiz yıllarda düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Sayan, bu yıl yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu.

Sosyal medyaya yeni düzenlemeler geliyor

Geçtiğimiz yıl sosyal medyaya dair düzenlemeler yapıldığını ancak bu düzenlemelere bir yenisinin de bu sene yapılacağını söyleyen Sayan, “Sosyal ağlara bir temsilci belirleme yükümlülüğü getirdik. Buna uymayan ağlara ise önce idari para cezası sonra reklam verme yasağı, en sonda da internet trafik bant genişliğinin daraltılması gibi yaptırımlar uyguluyoruz. Buradaki en büyük amaç; Kişisel haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliği noktasında bir muhatap bulabilme isteğimiz. 2022 yılında bunu bir aşama daha ileriye taşıyacağız ve yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile hedefimiz; sosyal ağ sağlayıcılarla kurulmuş olan muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunmasıdır. Bu vesile ile daha önce de defalarca dile getirdiğim bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Gerek kişisel hakların korunması, dezerformatif içeriklerin öz denetim ile kaldırılması, bazı madde kullanımlarını kolaylaştırma gibi katalog suçlara ilişkin yayınların önlenmesi kapsamında biz sosyal medya kuruluşlarının da kendi algoritmalarını geliştirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bunlar yayıldıktan sonra cımbızla bunları toplar gibi yapmak adeta kumsalda kum tanelerini ayıklamak gibi” diye konuştu.

"Verilerin ülkemiz sınırları içerisinde kalmasını istiyoruz”

Sosyal medya platformlarından beklentileri olduğunu söyleyen ve yapılacak düzenlemelerin amacından bahseden Sayan, "Sosyal ağların Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan tüm kullanıcılara eşit, adil davranmasını ve en önemlisi Avrupa birliği vatandaşlarına sağladığı hakların aynısını sağlaması. Bazı durumlarda ayrımcı politikaların biran önce terk edilmesi ve sorumlu davranılması bizim amacımız. Tüketici haklarının korunmasından tutun kişisel verilerinin farklı ülkelerle, farklı platformlarla, aynı platformlarca farklı gruplar arasında paylaşılması noktasında verilerin ülkemiz sınırları içerisinde kalması için gerekli önlemleri al diyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İnternet, sadece kötülüklerle dolu bir yer değil”

İnternetin doğru kullanılması gerektiğini belirten Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “İnternet doğru olmayan amaçlarla kullanıldığında; nefret söylemi, ırkçılık, islamofobi gibi düşüncelerin yayılmasında, terörün propagandasının yapılmasında ve teröre taraftar toplamada, çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimini yanlış yönde etkileyecek içeriklerin yayılmasında etkin bir araç haline geliyor. Bu riskler hasebiyle siber ortamda kişilere, kurumlara ve devletlere saldırılar yapılabiliyor. Ama internet sadece bu saydığımız kötülüklerle dolu bir yer değil. Aksine hatta doğru kullanıldığı zaman dünyanın en faydalı keşiflerinden birisi” diye konuştu.

“Yalan haber. dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele edilmeli”

Sosyal medya mecralarında ciddi oranda dezenformasyon olduğunu ve sosyal medya platformlarının bu yolla; amacının dışında ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini ve bu mecralarda şiddet, nefret suçlarının işlendiğini, yalan haberler yapıldığına dikkat çeken Sayan, “Sosyal medyada kullanıcıların kişisel hesaplarından kolaylıkla ve doğruluğunu teyit etmeden yaptığı paylaşımlar, haberin bireylere ulaşmasını çok daha hızlı kılıyor. Bu bazı durumlarda kişilere avantaj gibi görünse de aslında işin içine güvenilirlik, doğruluk, manipüle etme, çıkarlar doğrultusunda yönlendirme, bilgiyi çarpıtma ve çevrimiçi radikalleşme girdiğinde çok farklı bir hale geliyor.

Böyle bir durumda tabiri caizse, akla kara birbirine karışıyor. Doğru ile yalan arasındaki farkın belirsizleştiği sosyal medya ortamlarında, popüler kültürün ve trendlerin etkisiyle bu paylaşım rüzgârına kapılan herkes; kaynağı bilinmeyen bilgilere, videolara, ses kayıtlarına, haberlere, muhakeme etmeden inanıyor ve bunları düşünmeden paylaşıyor. Bu paylaşımları yeniden, tekrar tekrar yapan herkes dolaylı da olsa bilmeden dezenformasyonun bir parçası haline geliyoruz. Bu sebeple bizler için yalan haber, dezenformasyon, nefret söylemi günümüzde mücadele edilmesi gereken ciddi sorunların en başında geliyor” ifadelerini kullandı.

"Bu kirliliğe alet olmamalıyız”

Sosyal medyadaki dezenformasyona karşı gençleri uyan Sayan, “Sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyona dikkat etmeli ve bu kirliliğe alet olmamalıyız. Sosyal medyada herhangi bir bilgiyi paylaşmadan önce; eleştirel bir bakış açısıyla irdelemek, doğrulanmamış bilgileri paylaşmamak, paylaşılan bilgilere sağlıklı bir şüphe ile yaklaşmak, bilgiye ulaşılan kaynaklar hakkında fikir sahibi olmak, genel bir araştırma yapmak ve ulaşılan bilgileri en az 2-3 farklı güvenilir kaynaktan teyit etmek gibi önemli adımları uygulamak gerekiyor” dedi.

"15-16 yaş grubu çocuklar, daha fazla siber zorbalığa uğruyor”

"Türkiye Ebeveyn ve Çocuk İnternet Kullanım Alışkanlıkları" adında bir araştırma yaptıklarını söyleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise şunları kaydetti:

"Bu araştırmanın sonucunda çocuklarımızın internette karşılaştığı risklerin başında, siber zorbalık geliyor. Özellikle 15-16 yaş grubundaki çocuklarımız, diğer yaş gruplarına göre daha fazla siber zorbalığa uğruyor ve yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alıyor.

Araştırmada ebeveynlerle ilgili bir kısım da yer alıyor. Her dört ebeveynden üçü, internetin çok zaman alıcı olduğu ve mahremiyet noktasında endişe verici bir ortam olduğunu düşünüyor. Yapılan araştırmaya göre çocuklarımızın beşte biri internet üzerinde bir sorunla karşılaşıyor. Ancak ebeveynlerin çok az bir kısmı bu durumdan haberdar oluyor. Bu da çocukların internet kullanımının kontrol edilmesinde, ebeveynlere büyük görevler düştüğünü gösteriyor.

Yaptığımız araştırma ile dijital nezaketin önemi, çevrimiçi gizliliğin ve güvenliğin korunması, dijital mahremiyet bilincinin oluşması, dijital ortamları etkin ve üretken bir şekilde kullanmanın gerekliliği ve dijital zorbalık gibi potansiyel tehlikelerle mücadelenin önemi bir kere daha gözler önüne serildi."

Kaynak: YeniAkit

Yorumlar (0)
4
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 23 49
2. 1461 Trabzon FK 23 49
3. Sivas Belediyespor 23 44
4. Bodrumspor 23 43
5. Somaspor 22 41
6. Çorum FK 23 40
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 23 40
8. Afjet Afyonspor 22 38
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 22 36
10. Ankaraspor 23 32
11. Serik Belediyespor 23 29
12. Etimesgut Belediyespor 23 29
13. Diyarbekirspor 23 28
14. İnegölspor 23 28
15. Turgutluspor 23 23
16. Sarıyer 23 22
17. Adıyaman FK 22 22
18. Ergene Velimeşespor 23 18
19. Kahramanmaraşspor 23 13
20. Niğde Anadolu FK 23 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14