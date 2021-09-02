Skoda Octavia güncel satış fiyatı!

Skoda Octavia Türkiye satış fiyatı netleşti! Koronavirüs sonrası uçuşa geçen otomobil fiyatları, binicilerini ürkütmeye devam ediyor. Türkiye'ye sıfır araç gelmediğinden dolayı ilanlara atılan 2. el araçlar, sıfırların satış fiyatlarından fazla paralara satılıyor. Yeni yıl ile birlikte Türkiye'ye giriş yapacak olan Skoda Octavia'nın satış fiyatları ise merak konusu oldu. 2021 Skoda Octavia'nın Türkiye satış fiyatı ne kadar oldu? Peki yeni Skoda Octavia Türkiye'de kaç paradan satılacak?

Yeni Skoda Octavia fiyat listesi

Yeni Skoda Octavia, 299.800 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunulacak. Lansman sürecinde her marka gibi Skoda da bu model için belli bir indirim sağlayacak. Bunun üst sınırının 30.400 TL olacağı belirtiliyor.

Mild hybrid kervanına Skoda'nın da katıldığı görülüyor. Yeni Octavia'da 1.0 TSI e-TEC ve 1.5 TSI e-TEC motorlar yer alacak. Yeni Octavia Elite ve Premium paketleriyle Türkiye'de satılacak. Aralık ayına özel fiyatlarla 299.800 TL'ye satılan yeni Octavia 1.0 TSI e-TEC Elite modelinin normal fiyatı ise 319.900 TL. Aynı donanım paketinin 1.5 TSI e-TEC versiyonu ise normalde 344.900 TL iken gelen indirim ile 324.800 TL'den satılacak. Premium donanımda ise 1.0 TSI e-TEC motor, 314.900 TL'den satılacak. Tüm donanımların eklendiği ve 1.5 TSI e-TEC motorlar gelen Octavia’nın satış fiyatı ise 339.800 TL olacak. Model 1.6 litrelik dizel makine ile gelmeyecek.