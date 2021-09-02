SEO Çalışması Nasıl Yapılır?

Web sitelerinin arama motoru kriterleri göz önünde bulundurularak optimize edilmesi, organik trafik kazanması ve arama motoru sıralamalarında üst sıralarda yer alması için yapılan çalışmalar SEO olarak adlandırılır. SEO süreci kullanıcıların arama motorlarında yaptıkları aramalar sonrasında en doğru bilgiye ya da hizmete ulaşmalarını sağlar.

İnternet siteleri SEO tarafında tüm işlemlerin doğru bir şekilde yapılması durumunda hedefledikleri başarıya ulaşabilirler. Ancak günümüzde birçok bireysel ve kurumsal marka ve işletme yanlış veya etkisiz SEO hizmeti aldıkları için istedikleri sonuçlara ulaşamamaktadır.

Simur Digital alanında uzman ekibi ile markaların bütçelerine ve hedeflerine uygun bir şekilde SEO çalışmalarını yürütmeye özen göstermektedir. Aynı zamanda iş ortakları ile yakın ve etkili bir iletişim kurmakta, SEO konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan iş ortaklarını en doğru şekilde bilgilendirmekte, doğru yönlendirmelerle en faydalı sonuçların alınmasını sağlamaktadır. Markanın SEO konusundaki eksikliklerini tespit ederek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Böylece Simur Digital iş ortaklarına ait web siteleri daima SEO kriterlerine uygun ve güncel bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

SEO Hizmeti Neden Gereklidir?

SEO hizmeti internet sitelerinin arama motorlarında daha iyi performanslar sergilemesi için yapılan çalışmaların tümünü kapsar. Günümüzde e-ticaret firmalarından haber sitelerine kadar farklı içeriğe sahip birçok web sitesi SEO çalışmaları sayesinde arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer almayı garantilemektedir. SEO hizmeti sitelerin anahtar kelimelerini tespit ederek ilk sayfaya gelmesi için yapılan çalışmaların ardından organik trafiğin de satış oranlarının yükselmesini sağlar.

Alınacak olan SEO hizmeti internet sitesinin arama motorlarında yükselmesinde son derece önemli bir rol oynar. SEO hizmeti herkes tarafından bilinmeyen ve titizlikle gerçekleştirilmesi gereken oldukça zor bir hizmet alanıdır. SEO hizmeti verilen kurumsal markaların SEO hizmet sürecini sağlıklı bir şekilde ilerletebilmesinin temek koşulu SEO’nun nasıl çalıştığını anlamasıdır.

Anahtar Kelime Analizi

Anahtar kelime analizi süreci web sitesinin hitap ettiği sektörde yüksek aranma hacmine sahip, siteye organik trafik ve geri dönüşüm sağlayacak kelimelerin tespit edilmesini sağlar. Marka istekleri doğrultusunda gerçekleştirilecek olan bu süreçte istenilen hedef kelimeler seçilir. Belirlenen ve marka tarafından istenilen anahtar kelimeler ayrıştırılır ve listelenir. Belirli SEO araçları ile anahtar kelimeler ve yazılacak olan içerikler belirlenir.

İçerik Optimizasyonu

Anahtar kelime analizinden sonra gelen bu süreçte belirlenen anahtar kelimeler blog yazısı ve hizmet içeriği gibi ayrılır ve üst düzey kalite içerikler elde edilmesine odaklanılır. Google Panda Algoritmasının aktif olmasıyla birlikte içeriklerin önemi artmış olup kullanıcıların istedikleri bilgiyi ya da hizmeti almasının yolu kaliteli içeriklerden geçmektedir.

Rakip Analizi

Rakiplerin trafiklerini hangi içeriklerden aldığı, hangi anahtar kelimeleri kullandığı, aylık organik trafik ve backlink stratejisi rakip analizi sürecinin temellerini oluşturur. Aslında bu süreç marka için SEO yol haritasının oluşturulması aşamasıdır. Rakiplerin doğru ve yanlış çalışmalarının tespit edilmesi için rakip analizinden yararlanılır. Analizin ardından çıkan sonuca göre markanın ilerleme stratejisi belirlenir.

Site Analiz

Sitenin arama motorunda sergilemekte olduğu performansın hangi durumlardan etkilendiği site analiz çalışmaları sonrasında tespit edilir. SEO analiz süreci, sitenin SEO uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için gerçekleştirilen genel bir çalışmadır. Aynı zamanda markanın arama motorlarında neden düşüş yaşadığı ya da neden iyi bir performans sergilemediği bu sayede kolaylıkla belirlenebilmektedir. Site analiz sürecinde eski içerikler, meta açıklamaları, meta başlıkları, mobil uyumluluk, kod yapısı ve kullanıcı deneyimi gibi SEO kriterlerinin kontrolleri gerçekleştirilebilir. Bu kontroller sonrasında ise web sitesinin performansı üzerinde doğrudan etkili olan hatalar bulunup düzeltme çalışmaları planlanır.

Site İçi Optimizasyon

Site analizinin ardından tespit edilen hataların ve eksikliklerin düzenlenmesi site içi optimizasyon sürecinde gerçekleştirilir. Web sitelerine arama motorlarından gelen kullanıcıların sitede istediğini bulması ve gezinebilmesi sitenin kullanıcı dostu olmasına bağlıdır. Site içi SEO çalışmaları hedef kitlenin ilgili web sitesine bağlılık duymasını, ziyaret etmesini ve burada daha fazla zaman geçirmesini sağlar. Markaların arama motorlarında hedeflenen performansı sergileyebilmesi için site içi SEO optimizasyon çalışmaları doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Site Dışı Optimizasyon

İnternet sitesine dışarıdan yapılacak olan müdahalelerin tümü site dışı SEO çalışmaları olarak adlandırılır. Arama motoru sıralamaları üzerinde en büyük etki site dışı SEO çalışmalarına aittir. Site dışı optimizasyon sürecinde yorum, tanıtım yazısı, profil gibi backlink türleri bulunur.

SEO çalışmalarının organik ya da ücretli arama sonuçlarında web sitesinin sıralamalarını yükseltecek yöntemlere odaklanması gerekir. Organik arama sonuçlarında yükselmek için ilgili içeriğin ve içeriğe işaret eden linkin yayılması, meta etiket ve diğer etiket özelliklerinin web sayfasına dahil edilip optimize edilmesi oldukça önemlidir. Başarılı SEO çalışmaları yapılması için arama motorlarının nasıl çalıştığı ve temel işlevleri anlaşılmalıdır. Arama motorlarının işlevi crawling ve indeksleme ile kullanıcıların arama sonuçlarında en ilgili görünen web sitelerinden oluşan sıralı bir liste sunmaktır.