ÖTV sonrası Renault 2021 model güncel araç fiyatları

Her insanın merakla beklediği ÖTV düzenlemesine ilişik izahat geldi! Renault ise ise 2021 model sıfır vasıta modelleri için indirimli yeni fiyat listesini açıklamak için hazırlıklarına başladı. İşte yeni ÖTV sonucu sonrası Renault 2021 sıfır vasıta modelleri yeni fiyat sıralaması…

Cumhurbaşkanı sonucu ile bugün ki Resmi Gazete’de yeni ÖTV düzenlemesine ilişik ayrıntılar paylaşıldı. Düzenlemeye nazaran 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50’lik ÖTV limitinde yer edinen motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin – 150 bin TL ortasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen, 2000 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL aralığından 114 bin – 170 bin TL aralığına yükseltildi. Kelam mevzusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80’lik ÖTV dilimleri korundu.

NOT: Renault yeni fiyat sıralamasında güncellemeye gitti. Güncel fiyatların açıklanması ile beraber tüm indirimli modellere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖTV Sonrası İndirimli Sıfır Renault Şimdiki Fiyat Sıralaması

Renault Megane Joy 1.3 TCe

Vergisiz Satış Fiyatı: 109.228 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

Yeni KDV: 29 bin lira

2021 Model Sıfır Renault Güncel Fiyat Sıralaması

Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 184.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 200.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 210.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 231.600 TL

Joy 1.0 Sce 65 bg: 181.900 TL

Joy 1.0 Turbo 90 bg: 195.000 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg: 206.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 213.900 TL

Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg: 220.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 227.000 TL

Joy 1.3 TCe 140 bg: 232.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.900 TL

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 358.900 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 356.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 385.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 398.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 416.000 TL

Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg Akaryakıt Otomatik: 610.900

Touch 1.0 TCe 90 bg Akaryakıt Manuel: 312.000

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg Akaryakıt Otomatik: 350.900

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Akaryakıt Otomatik: 365.900

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg Akaryakıt Otomatik: 391.000

Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC Akaryakıt Otomatik: 428.900

Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg Akaryakıt Otomatik: 547.000

Kaynak: Haber7