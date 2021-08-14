ÖTV sonrası Renault 2021 model güncel araç fiyatları
Her insanın merakla beklediği ÖTV düzenlemesine ilişik izahat geldi! Renault ise ise 2021 model sıfır vasıta modelleri için indirimli yeni fiyat listesini açıklamak için hazırlıklarına başladı. İşte yeni ÖTV sonucu sonrası Renault 2021 sıfır vasıta modelleri yeni fiyat sıralaması…
Her insanın merakla beklediği ÖTV düzenlemesine ilişik izahat geldi! Renault ise ise 2021 model sıfır vasıta modelleri için indirimli yeni fiyat listesini açıklamak için hazırlıklarına başladı. İşte yeni ÖTV sonucu sonrası Renault 2021 sıfır vasıta modelleri yeni fiyat sıralaması…
Cumhurbaşkanı sonucu ile bugün ki Resmi Gazete’de yeni ÖTV düzenlemesine ilişik ayrıntılar paylaşıldı. Düzenlemeye nazaran 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50’lik ÖTV limitinde yer edinen motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin – 150 bin TL ortasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen, 2000 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL aralığından 114 bin – 170 bin TL aralığına yükseltildi. Kelam mevzusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80’lik ÖTV dilimleri korundu.
NOT: Renault yeni fiyat sıralamasında güncellemeye gitti. Güncel fiyatların açıklanması ile beraber tüm indirimli modellere haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖTV Sonrası İndirimli Sıfır Renault Şimdiki Fiyat Sıralaması
Renault Megane Joy 1.3 TCe
Vergisiz Satış Fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira
2021 Model Sıfır Renault Güncel Fiyat Sıralaması
-
Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL
-
Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 184.900 TL
-
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 200.000 TL
-
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 210.900 TL
-
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 231.600 TL
-
Joy 1.0 Sce 65 bg: 181.900 TL
-
Joy 1.0 Turbo 90 bg: 195.000 TL
-
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg: 206.000 TL
-
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 213.900 TL
-
-
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 227.000 TL
-
Joy 1.3 TCe 140 bg: 232.000 TL
-
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.900 TL
-
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 358.900 TL
-
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 356.000 TL
-
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 385.000 TL
-
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 398.000 TL
-
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 416.000 TL
-
Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg Akaryakıt Otomatik: 610.900
-
Touch 1.0 TCe 90 bg Akaryakıt Manuel: 312.000
-
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg Akaryakıt Otomatik: 350.900
-
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Akaryakıt Otomatik: 365.900
-
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg Akaryakıt Otomatik: 391.000
-
Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC Akaryakıt Otomatik: 428.900
-
Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg Akaryakıt Otomatik: 547.000
Kaynak: Haber7
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:17
|İkindi
|16:05
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Alanyaspor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Antalyaspor
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Malatyaspor
|0
|0
|20. Rizespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|1
|3
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|5. Ankaragücü
|0
|0
|6. Erzurumspor
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Denizlispor
|0
|0
|12. Kocaelispor
|0
|0
|13. Manisa FK
|0
|0
|14. Menemenspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|19. Gençlerbirliği
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
|3. Everton
|1
|3
|4. Brentford
|1
|3
|5. Watford
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leicester City
|1
|3
|8. Liverpool
|0
|0
|9. Man City
|0
|0
|10. Newcastle
|0
|0
|11. Norwich City
|0
|0
|12. Tottenham
|0
|0
|13. West Ham
|0
|0
|14. Aston Villa
|1
|0
|15. Burnley
|1
|0
|16. Wolverhampton
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Arsenal
|1
|0
|19. Crystal Palace
|1
|0
|20. Leeds United
|1
|0