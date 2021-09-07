Mercedes-Benz EQG elektrikli küp!

Mercedes-Benz Concept EQG, efsanevi arazi model serisinin tamamen elektrikli versiyonunu görücüye çıkarttı!

Tasarım açısından Mercedes-Benz EQG, EQ ailesi tarzında elektrikli aksanlı en yeni nesil Mercedes G-Serisi'nin bir karışımıdır. İlginç özellikler arasında, çevrenin etrafında LED arka aydınlatma, karakteristik parlayan bir "radyatör", stilize "G" harfine sahip aydınlatılmış bir üst gövde, arka kapıdaki kabloları şarj etmek için bir kutu ve özel bir tasarıma sahip 22 inç alüminyum jantların bolluğunu vurgulamaya değer.



Mercedes-Benz EQG, otoyollarda sportif yol tutuşu ve maksimum kros yeteneği sağlayacak ayrı kontrole sahip dört elektrik motora sahip olacak. Sadece dört tekerlekten çekiş özelliği yanında, aynı zamanda güçlendirilmiş bir süspansiyon ve bağlı düşük vites aralığına sahip bir konsept.

Ayırt edici kapı kolu ve karakteristik kapanma sesi, sağlam dış koruma şeridi, arka kapıda açıkta kalan stepne ve göz alıcı ön sinyal lambaları dikkat çeken detaylar arasında sayılabilir.





Mercedes-EQ tasarımından alıntılar içeren klasik G-Serisi tasarım dili Concept EQG, aynı zamanda model serisinin tasarım geleneğinde de yer alıyor ve ilk bakışta bir G-Serisi olarak tanınabilir. Üretime yakın çalışma, ikonik unsurları da dahil olmak üzere G-Serisi'nin açısal siluetini benimsiyor. Işıklı şeritler, sağlam dış koruyucu şeritlerin görsel olarak öne çıkmasını sağlıyor.

Çekici iki tonlu boya kaplamasının ayırıcı kenarı ve üstte parlak siyah, altta parlak alüminyum kiriş doğrudan üstteki kaputun altındaki ön uç alanında çalışıyor, böylece bu tasarım özelliğini daha da net bir şekilde vurgular.



Concept EQG'nin önden görünümü, özellikle tipik yuvarlak farlar nedeniyle tanıdık geliyor. Geleneksel elektrikli model versiyonlarında olduğu gibi radyatör ızgarası yerine, bu tamamen elektrikli modelde kesintisiz, koyu siyah bir radyatör ızgarası bulunur. Bu Siyah Panel Izgarada, 3D efektli aydınlatılmış yıldız çarpıcı bir vurgu oluşturuyor. Etrafında, Mercedes-EQ modellerinin tanıdık mavi rengindeki hareketli "yuvarlak kareler" (daire deseni) deseni görsel bir bağlantı oluşturuyor.



Dış ayna muhafazalarındaki beyaz ışıklı dairelerin yanı sıra, farların gündüz yanan ışık grafiğini tamamlayan Siyah Panel'i çepeçevre aydınlatan bir bant sarıyor. Concept EQG, özel bir tasarımda 22 inç cilalı alüminyum alaşımlı jantlara sahip.





Portbagajın ön kenarına entegre edilen beyaz LED şerit, zorlu arazi maceraları için vazgeçilmez projektörün modern bir yorumudur ve böylece Concept EQG'nin bu alandaki ciddiyetinin altını çizer.



Concept EQG, yalnızca tasarım açısından değil, aynı zamanda içsel değerleri nedeniyle de açıkça bir "G" dir ve onu tavizsiz bir off-roader yapıyor. Gövdesi ayrıca sağlam merdiven çerçevesine dayanmaktadır.

Klasik stepne kapağı yerine, tasarımı bir wallbox'ı andıran arka kapıda beyaz ışıklı vurgulu kilitlenebilir bir kutu mevcut. Bu, örneğin şarj kablosunu kolayca erişilebilecek bir yerde saklamak için kullanılabilir.

Kaynak:teknolojioku