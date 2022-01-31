İşte 2022 yılı'nda Türkiye'ye gelecek otomobiller

2021'i çip krizinin gölgesinde geçiren otomotiv sektörü, yeni yılda ise birçok yeni modeli tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. Türkiye'de satışa sunulacak yeni modellerin büyük bir kısmını son yıllarda yıldızı parlayan SUV'lar oluştururken, önceki yıllardan farklı olarak birçok elektrikli model de yıl içinde bayilerde yerini alacak. Ayrıca, bazı markaların değişen vergi sistemi sonucunda tüketici açısından daha cazip hale gelen karavan modellerini de

AUDI E-TRON

Alman marka, yıl içinde 3 farklı elektrikli modelini Türkiye'ye getirecek. Bunlardan ikisi SUV, biri 4 kapılı elektrikli coupe olacak.

AUDI E-TRON SPORTBACK

SUV modellerde, 50 quattro ve 55 quattro seçenekleri yer alıyor. Bu modeller sırasıyla 71 kWh ve 96 kWh pil paketleri üstüne kuruluyor ve 230 kW ile 265 kW güç sunuyor.

AUDI E-TRON GT

4 kapılı elektrikli coupe modelin ön aksında yer alan motor 238 beygir, arka aksında yer alan motor ise 435 beygir güç üretiyor. Bu motorların birlikte ürettikleri güç değeri ise 476 beygir olarak açıklanıyor. Aracın daha güçlü RS versiyonu ise 600 beygir güç ile 830 Nm tork üretiyor.

AUDI A8

Audi, makyaj operasyonu geçiren amiral gemisi modelini de yıl içinde satışa sunmayı planlıyor.

AUDI S3

A3'ün performanslı kardeşi S3'ün kaputunun altında da 2.0 litrelik turboşarjlı motor bulunuyor. 310 beygir güç ve 400 Nm tork üretebilen bu motor, tüm gücünü 7 ileri vitesli S Tronic şanzıman ile tüm tekerlerine aktarıyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlayabilen araç, 250 km/s azami hıza sahip.

AUDI RS3

A3 ailesinin en güçlü üyesi, 4 ve 5 kapılı olarak alınabilecek. Otomobil 5 silindirli ve 2.5 litre hacimli benzinli motorundan 400 beygir güç ve 500 Nm tork üretebiliyor.

BMW i4

Markanın elektrikli modeli, eDrive 40 versiyonunda 335 beygir güç ve 430 Nm tork üretiyor. BMW'nin bu versiyon için belirttiği menzil değeri ise 480 km.

CITROEN AMI

2022'nin ilk çeyreğinde bireysel satışlara başlayacak model, 16 yaşından itibaren kullanılabilecek. 45 kilometre hıza kadar çıkabilen Ami, tam şarj ile 75 kilometre yol gidebilecek.

CITROEN E-C4

2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak elektrikli otomobil, 100 kW (136HP) güç üretiyor. Araç toplamda 350 kilometre sürüş menzili sunuyor.

DACIA SPRING

Ulaşılabilir fiyatlı bir elektrikli otomobil olması hedefiyle geliştirilen otomobil, WLPT verilerine göre 230 km’lik (şehir içi 305 km) menzile sahip.

DS 4

DS 7 Crossback, DS 3 Crossback ve DS 9'un ardından markanın yeni jenerasyonunun dördüncü modeli DS 4, 2022'nin ilk yarısında ülkeye giriş yapacak. EMP2 platformda üretilen DS 4'te aynı platformu paylaşan diğer modellerden farklı olarak, kompozit malzemelerden üretilen yeni parçalara yer veriliyor.

DS 9

Markanın amiral gemisi DS 9, Türkiye'ye gelmek için gün sayan bir başka model olarak dikkat çekiyor. Otomobilde, Nappa deri kaplamalı orta konsol ve her tekerleğin zemin bozukluklarındaki hareketinin bağımsız şekilde kontrol edilmesine olanak sağlayan süspansiyon sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

FIAT EGEA

Bundan 1 yıl önce makyajlanan ve seriye Cross versiyonunu ekleyen Egea, 2022'de otomatik şanzımana kavuşacak.

FORD FOCUS

Ford'un makyaj operasyonu geçiren modellerinden Focus'un yıl içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

FORD FIESTA

Markanın bir diğer makyajlı modeli Fiesta'nın da hali hazırda kullandığı motor seçenekleri satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

HONDA HR-V

e: HEV hibrit güç aktarma sistemi ile yılın ilk aylarında yollara çıkacak kompakt SUV model, Honda'nın yeni Civic ile başlayan tasarı dilini kullanıyor.

NISSAN QASHQAI

Dış boyutları artan kompakt SUV, 2022'nin ilk aylarında bayilerde yerini alacak. Dizel motorlara veda eden Qashqai, 1.33 ve 1.5 litre hacimli benzinli motorlar ve hibrit seçenekler ile satışa sunulacak.

OPEL ASTRA

Fransız kuzeni Peugeot 308' ile aynı platformu paylaşan yeni Astra, 2022'nin ilk baharında satışa sunulacak. Astra, içten yanmalı motorlar haricinde şarj edilebilir hibrit güç seçeneği ile de satın alınabilecek

OPEL GRANDLAND

Opel'in kompakt SUV modeli, makyajlı operasyonun ardından markanın yeni tasarım kimliğine geçiş yaptı. Aracın iç mekanında da Astra ve Mokka'dan izler görülüyor.

OPEL MOKKA-E

2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulacak model, 100 kW (136 beygir) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm torku kullanıma sunuyor. Mokka-e normal sürüş modunda 322 kilometreye kadar menzili sağlıyor.

PEUGEOT 308

Markanın yeni logosunu ilk kullanan model olan yeni 308, nesil değişimi ile birlikte elektrikli güç seçeneklerine kavuştu.

SKODA FABIA

22 yılda 4.5 milyondan daha fazla satış adedine ulaşan Fabia, Octavia'nın ardından en çok üretilen Skoda modeli olma unvanını taşıyor. B segment otomobilde, eskisine göre artan iç hacim dikkat çekiyor.

SUBARU SOLTERRA

Subaru'nun Toyota ile birlikte geliştirdiği elektrikli SUV modelinin, yılın ilk yarısı bitmeden Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

SUZUKI S-CROSS

Kısa bir süre önce makyajlanan otomobile, hafif hibrit motor sistemi, 4x4 çekiş sistemi ve yeni güvenlik donanımları eklendi.

TOYOTA YARIS CROSS

Japon markanın B-SUV modeli Yaris Cross, 1 yıldır Avrupa pazarlarında rakipleri ile boy ölçüşüyor. Otomobilin hibrit motor seçenekleri ile satışa sunulması bekleniyor.

TOYOTA COROLLA CROSS

2020 yılında tanıtılan Corolla Cross, ilk önce Asya'da, ardından Amerika pazarında satışa sunuldu. C-HR ve RAV4 arasına konumlandırılan model, Avrupa ve Türkiye'de ise bazı tasarım değişiklikleri ile satışa sunulacak.

VOLKSWAGEN TAIGO

Volkswagen'in yeni kompakt SUV modeli Taigo, bazı pazarlarda Nivus ismi ile satılıyor. Taigo, Alman markanın Türkiye'de satışa sunduğu 4 kompakt SUV modelinden biri olacak.

VOLKSWAGEN T-CROSS

Bir süredir Avrupa pazarında satışta olan T-Cross, Taigo ile aynı platformu kullanıyor.

VOLKSWAGEN GOLF R

2.0 TSI motora sahip otomobil, eskisinden 20 beygir daha fazla güçlü üretiyor. Otomobilin gücü 320 beygir ve torku da 420 Nm olarak açıklanıyor.

VOLKSWAGEN CALIFORNIA

Motorlu karavanlarda uygulanan ÖTV'nin yüzde 220’den yüzde 45’e indirilmesi Volkswagen'i harekete geçirdi.

VOLKSWAGEN GRAND CALIFORNIA

Alman marka 2 karavan modelini yıl içinde satışa sunmayı planlıyor. Habertürk