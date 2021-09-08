İphone kullanıcılarına üzücü haber: Artık bu model üretilmeyecek!

Apple, iPhone 13, 13 mini 13 Pro ve 13 Pro Max'ten oluşacak yeni iPhone 13 serisinin lansmanı için hazırlanıyor. Artık bu model üretilmeyecek!

Apple, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak yeni iPhone 13 serisinin lansmanı için hazırlanıyor. Ancak daha sonraki bir sürüm için bu 'mini' akıllı telefonu alamak isteyenler iPhone 14 serisinde bu seçeneğe sahip olmayacak gibi duruyor.

Amerikan teknoloji devi Apple, iPhone 14 mini'yi piyasaya sürmeyebilir. iPhone Mini için yapılan araştırmalar sonucu hazırlanan raporda, cihazın düşük alımının mini'nin devam etmemesinin ana nedeni olabileceğini öne sürdü.

iPhone kullanıcılarına üzücü haber: Bu model üretilmeyecek

Nikkei Asia ve MacRumours'un önceki raporlarına göre Apple, iPhone mini serisinin üretimini durdurmayı planlıyor.

Nikkei Asia raporu, daha küçük ekranlı iPhone'un şirketin sıralamada kalması için yeterli pazar payı toplayamadığını iddia etmişti. iPhone 12 mini, ABD pazarında %5'in üzerinde pazar payı elde edemedi.

Bunun yerine Apple, bütçe pazarını yakalamak için yeni bir SE sürümü başlatabilir. Bu SE, Apple'ın A15 Bionic çipi tarafından desteklenecek ve ayrıca 5G bağlantısına sahip olacak.

iPhone 14 serisinin hala dört modele sahip olması bekleniyor. Popüler analist Ming Chi Kuo'dan alıntı yapan MacRumours tarafından hazırlanan bir rapora göre Apple, 2022 için daha büyük bir ekrana geçiş yapmayı planladığı söyleniyor.

iPhone 14 serisinin profesyonel olmayanlar serisinde 6,1 inç ve 6,7 inçlik bir modele ve Pro serisinde 6,1 inç ve 6,7 inçlik bir akıllı telefona sahip olması bekleniyor.

Kaynak:Teknolojioku