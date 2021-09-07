iPhone 13'ün uydu özelliği hakkında dehşet iddialar'

Yakında gelecek olan İphone 13'ün hangi uydu haberleşme özellikleri var? İşte dehşet iddalar...

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 13 serisinin "uydu telefonu" olarak da kullanılabileceğini iddia etti. Ortaya çıkan bilgilere göre, iPhone 13 uydu iletişimini destekleyen özel bir Qualcomm X60 modeme sahip olacak. Böylece telefon, LEO (Alçak Dünya Yörüngesi) veya Alçak Uydu Yörüngelerindeki uydularla bir bağlantı kuracak.

Bu iPhone 13 serisinin, herhangi bir hücresel bağlantıya gerek kalmadan arama ve mesajlaşma özelliklerine sahip olacağı anlamına gelir.

iPhone 13 her yerde uydu iletişimi sağlamayacak

Yapılan açıklama ile iPhone 13 ile gelmesi beklenen uydu özelliğinin dünyadaki tüm bölgelerde kullanılmayacağı açıklandı. Bu noktada Apple'ın farklı bir strateji izleyeceğini ve inovasyonu sadece belirli pazarlarda erişilebilir hale getireceği kaydedildi.

Şirketin kendi uydu sistemini geliştirmek istediği belirtildi ve açıklama şöyle devam etti:

"Acil durum özellikleri yalnızca hücresel kapsama alanı olmayan bölgelerde ve yalnızca belirli pazarlarda çalışacaktır. Apple ayrıca cihazlara veri bağlantısı sağlamak için kendi bağlantısını kullanmayı hedefliyor. Ancak bu yıllar alacaktır."

Uydu telefonu olarak kullanılamaz

Uydu özelliği sayesinde iPhone 13 kullanıcılarının telefon açmadığında bile birbirleriyle arama yapabildiği iddia edildi. Bu iddialara ilişkin yapılan açıklamada ise, yakın gelecekte böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylendi. Açıklama bülteninde şu bilgiler paylaşıldı;

"Bazıları bu yeni özelliklerin iPhone’un uydu telefonu olarak kullanılabileceğini ve hücresel kapsama alanı olmadan aramalar yapıp yapamayacağını merak ettiler. Cevap büyük bir hayırdır. Bu özellik yakın gelecekte gerçekleşmeyecektir."

Aslında, Apple'ın temel amacı acil ihtiyaçlardaki kullanıcılara uydu iletişimi sağlamaktı. Bu kapsamda şirketin Mesajlar uygulamasına uydu bağlantı kabiliyeti ekleyeceği, böylece kullanıcıların herhangi bir hücresel sinyal olmadan acil servislerle iletişim kurabileceği belirtiliyordu. Uydu haberleşmesi yoluyla gönderilen/alınan acil durum mesajlarının gri renkte görüntüleneceği iddia ediliyordu.

Kaynak:teknolojioku