İphone 13 servis fiyatları açıklandı mı ?

iPhone 13 serisinin piyasaya çıkmasından hemen sonra Apple, geçtiğimiz yılki modellerden; iPhone 12 Pro/Max ve XR modellerinin üretimlerini de durdurdu. Tüm bu gelişmelere ek olarak yeni iPhone’ların ekran onarım ve pil değişim ücretleri de belli oldu.

iPhone 13 serisinin onarım ve tamirat henüz ücreti, satışa çıkmadan belli oldu

Yeni iPhone 13 serisi 17 Eylül tarihinden itibaren ön siparişe sunulacak. Cihazların henüz satışlarına birkaç gün kala Apple, ekran değişim ve pil değişim ücretlerini açıkladı. Buna göre garanti dışında kalan iPhone 13 serisinin ekran değişim ücreti sırasıyla şöyle olacak:

iPhone 13 mini: 229 dolar

iPhone 13: 279 dolar

iPhone 13 Pro: 279 dolar

iPhone 13 Pro Max: 329 dolar

Apple’ın iPhone 13’lerin ekranı için belirlediği ücretler yukarıdaki gibi. Ancak bu fiyatlar AppleCare+ satın alan kullanıcıları için yalnızca. Yani AppleCare+ alan kullanıcılar her ne olursa olsun ekran değişimini 30 dolarlık bir maliyetle yaptırabilecek.

Öte yandan pil değişim ücreti de yine belli oldu. Buna göre iPhone 13’lerin pil değiştirme maliyeti 69 dolar olarak açıklandı. Ancak AppleCare+ satın alınması durumunda bu değişimler ücretsiz olarak yapılacaktır.

Apple’ın ekran ve pil için belirlediği değişim ücretleri şimdilik bunlar. Fiyatların ülkemizde de aynı rakamlara sahip olup olmayacağı bilinmiyor. Detaylar önümüzdeki günlerde belli olacaktır.