iPhone 13 Pro Mükemmel Bir Özelliği Alıcıya Sundu

Apple her yıl Eylül ayında yeni iPhone serisini tanıtıyor. Geçtiğimiz yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle iPhone 12 serisi Ekim’de tanıtılmış olsa da iPhone 13 serisi için bu yıl Eylül ayında tanıtımın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yeni iPhone 13 serisi için her gün yeni bir özellik paylaşılıyor. Şimdiye kadar iPhone 13 serisinin tasarım, kamera ve ekran özellikleri netleşti diyebiliriz.

iPHONE 13 PRO SERİSİNDE LiDAR SENSÖRÜ DEVAM

iPhone 13 serisinin tepe modelleri iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’in kameralarında bir önceki nesilde de bulunan LIDAR teknolojisi olacağı kesinleşti. Apple’ın özellikle Pro modellerde kullandığı LiDAR sensörü sayesinde kamera nesnelere olan mesafesini tam ve hızlı bir şekilde ölçebiliyor. Bu sayede cihazları 3D modelleme gibi alanlarda kullanılabiliyor, artırılmış gerçeklik ve gece çekimlerinde ise çok daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan sızıntıya göre, geçen yıl uyguladığı stratejiyi sürdürme kararı alan Apple, sadece iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde LiDAR'ı içerecek.

kaynak:akit