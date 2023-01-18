iOS 17 alması beklenen iPhone modelleri hangileri olacak?
Bu yıl kullanıma sunulması planlanan iOS 17'nin çıkış tarihi ve güncellemeyi alması beklenen modeller ortaya çıkmaya başladı.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.
Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.
Apple, iOS 17'yi önümüzdeki haziran ayında düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak.
iOS 17 alacak iPhone modelleri
Apple genellikle telefonlarına 5 yıl boyunca güncelleme desteği sunuyor. Bu nedenle iOS 17 güncellemesi, 2018 ve sonrasında piyasaya sürülen iPhone modelleri için yayınlanacak.
Güncelleme alması beklenen modeller şu şekilde:
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE 2020
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE 2022
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 serisi
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