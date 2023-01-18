iOS 17 alması beklenen iPhone modelleri hangileri olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.

Apple, iOS 17'yi önümüzdeki haziran ayında düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak.



iOS 17 alacak iPhone modelleri

Apple genellikle telefonlarına 5 yıl boyunca güncelleme desteği sunuyor. Bu nedenle iOS 17 güncellemesi, 2018 ve sonrasında piyasaya sürülen iPhone modelleri için yayınlanacak.

Güncelleme alması beklenen modeller şu şekilde:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 2022

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 serisi

Ensonhaber