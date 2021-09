İOS 15 ne zaman çıkıyor? Yeni özellikleri neler?

Apple yeni çıkarttığı İphone 13 tanıtımını yaptı. Nerdeyse herkesin hoşuna giden cihaz akıllarda İOS 15'i bıraktı İOS 15 ne zaman çıkacak? Hangi telefonlara uyumlu olacak?

Apple kullanıcılarının büyük bir heyecanlabeklediği İOS 15'in çıkış tarihi belli oldu.

Apple İphone 13 tanıtımını yaparken aynı zaman da İpad ve akıllı saat de tanıttı. Apple Watch Series 7 de tanıtılmıştır.

İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 hangi modellere gelecek? Detaylar haberimizde....

İOS 15 Ne Zaman Çıkacak

Apple kullanıcıları için çok güzel yenilikler getirdi. Geçen günlerde İphone 13'ü tanıtan Apple şimdi ise İOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, Dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak yaptığınızın daha fazlasını yapabileceksiniz. İOS ne zaman çıkacak sorusuna yanıt olarak '20 Eylül'de sizinle' bilgisini paylaştı.

İOS 15'in Uyumlu Olduğu Telefonlar

-İphone 13

-İphone 13 mini

-İphone 13 pro

-İphone 13 pro max

-İphone 12

-İphone 12 mini

-İphone 12 pro

-İphone 12 pro max

-İphone 11

-İphone 11 mini

-İphone 11 pro

-İphone 11 pro max

-İphone XS

-İphone XS Max

-İphone XR

-İphone X

-İphone 8

-İphone 8 Plus

-İphone 7

-İphone 7 Plus

-İphone 6s

-İphone 6s Plus

-İphone SE(1.nesil)

-İphone SE(2.nesil)

-İpod touch(7.nesil)

İOS 15 Sürümünün özellikleri

-Facetime çok daha işlevsel bir hale geldi

-Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilme

-Bildirim kartlarının tasarımı değişerek güncellendi

-Telefonların gizlilik özelliklerinde yenilikler.

-Kimlik ve ehliyet Apple Cüzdan'a tanımlıya bilme

-Safari tasarımı yenilendi

-Notları kategorize etmeyi sağlayan çeşitli etiketler

-Yeniden tasarlanan hava durumu uygulaması

-Apple Haritalar için interaktif görünüm

-Yazılım sürümleri arasında seçim yapabilme özgürlüğü