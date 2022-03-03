İnstagrama yeni özellik geldi!
Milyonlarca kullanıcısı olan İnstagram'ın videolarına Türkçe alt yazı özelliği geldi.
Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, platformu daha erişilebilir kılmak için yeni bir özellik kullanıma sundu.
Instagram, akıştaki videolarda yapay zeka tabanlı otomatik Türkçe alt yazı seçeneğinin kullanılabileceğini duyurdu.
Geçtiğimiz yaz İngilizce test edilmeye başlayan özellik, herkesin uygulamadan kolayca yararlanabilmesi adına, Türkçe dahil daha fazla dilde kullanıma açıldı.
Öncelikle duyma engelli topluluk için kullanıma açılan özellik, Instagram’ı sesi kapalı olarak kullanan veya ortam sesinden dolayı videodaki sesi duyamayan insanlar için de oldukça kullanışlı olacak.
INSTAGRAM OTOMATİK ALT YAZILAR NASIL AÇILIR
Instagram uygumasına girin ve Ayarlar > Hesap > Alt yazılar yolunu izleyin ve özelliği açın. Aynı zamanda, herhangi bir videonun sağ üstündeki üç noktalı menüye dokunarak altyazı özelliğini açabilirsin.
Bu özellik henüz yeni yayınlandığından, videolarınızda çalışması biraz zaman alabilir.
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|38
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|27
|28
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|28
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|27
|18
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|27
|16
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|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
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|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
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|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
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|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17