Instagram'daki özellik WhatsApp'a da geldi!

WhatsApp, 2021 yılının ilk aylarında tartışmalı gizlilik sözleşmesi nedeniyle biraz kan kaybetse de yeni özellikleri tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. WhatsApp beta programı kullanıcılarının bir süredir test ettiği tek gösterimlik fotoğraf özelliği bugün itibariyle kullanıma sunuldu.Instagram mesajlarında bulunan bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları gönderdikleri fotoğraflar mesajın gönderildiği kişi tarafından bir kere görüldükten sonra siliniyor. Bir kez görüntüleme özelliğiyle gönderdiğiniz mesajlarda karşı tarafa direkt olarak bir mesaj geliyor.