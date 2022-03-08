İnstagram'a yeni özellik geliyor!

Milyonlarca kullanıcısı olan İnstagram'ın bir çok özelliği bulunmakta bu özelliklere bir yenisi daha eklenecek. İnstagram'a yorum gizleme özelliği geliyor.

TEKNOLOJİ 08.03.2022, 10:01
İnstagram'a yeni özellik geliyor!

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.), bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor.

Sosyal medya platformları saldırgan içeriklere maruz kalabileceğimiz alanlardan biri olarak biliniyor. Şirket, bunun önüne geçebilmek için saldırgan yorumları gizle özelliğini geliştiriyor.

SALDIRGAN YORUMLARIN ENGELLENMESİ AMAÇLANIYOR

Yorum kontrol seçeneğiyle saldırgan yorumların engellenmesi sağlanacak.

Bu yorumları postu paylaşan kişi görebilecek ama başka kullanıcılar göremeyecek. Ayrıca saldırgan olduğunu düşündüğünüz bir kelime listesini de oluşturabileceksiniz.

Bu sayede kendi profilinizde neyin hakaret olduğuna siz karar vereceksiniz.

Hikayeler kısmında yeni bir güncelleme yapılacak. Hikaye paylaşan kişinin çevrimiçi durumu görülebilecek.

Meta'dan yapılan son duyuruya göre Instagram Hikayeler ve mesajlar için üç boyutlu avatarlar gelecek.

Ayrıca Facebook ve Messenger'daki avatarların da güncelleneceği belirtildi.

Meta'dan yapılan açıklamaya göre avatarların görünüşlerinde engelli bireylere daha çok alan açılacak. Kullanıcılar ayrıca kendi üç boyutlu avatarlarını da ekleyebilecek.

Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı.

Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar, profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek.

Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerinizi öne çekebilecekiniz.

Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor.

Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı.

Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek.

Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.

INSTAGRAM'DAN DİĞER HABERLER

Şirket, bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kapatma kararı almıştı

Threads daha önce Direct'in yerine kullanıma gelmişti.

Threads sadece yakın arkadaşlarla etkileşime izin veriyordu.

Aralık 2021 sonundan itibaren Threads kullanılamayacak.

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine almıştı.

Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.

Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.

Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu.

Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.

Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.

Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.

OTOMATİK DEŞİFRE

Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.

Her gün milyonlarca kullanıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.

Platform, hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.

Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

Kaynak: EnsonHaber

Yorumlar (0)
1
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 28 62
2. 1461 Trabzon FK 28 58
3. Bodrumspor 28 56
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 28 50
5. Sivas Belediyespor 28 49
6. Somaspor 28 48
7. Afjet Afyonspor 28 47
8. Çorum FK 28 47
9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 28 47
10. İnegölspor 28 41
11. Ankaraspor 28 40
12. Etimesgut Belediyespor 28 36
13. Serik Belediyespor 28 31
14. Diyarbekirspor 28 29
15. Adıyaman FK 28 29
16. Sarıyer 28 28
17. Turgutluspor 28 28
18. Ergene Velimeşespor 28 21
19. Kahramanmaraşspor 28 16
20. Niğde Anadolu FK 28 14
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17